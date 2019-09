Silvia Vono | l' ex grillina | O vai dallo psicologo o ti iscrivi al M5s Matteo

Silvia Vono - l'sms con cui ha comunicato a Luigi Di Maio il passaggio con Renzi : "Tutto vero - non ti stupire" : La prima è stata la senatrice Silvia Vono, ma radio Transatlantico dice che potrebbe non essere l'unica. La prima a mollare il M5s e Luigi Di Maio per andare con Matteo Renzi, ossia con l'arci-nemico, con il simbolo di tutte le battaglie grilline, con quello che per i pentastellati è causa ed origin

La senatrice Silvia Vono ha lasciato il M5S ed è entrata in Italia Viva : La senatrice Silvia Vono ha annunciato di aver lasciato il Movimento 5 Stelle per entrare in Italia Viva, il nuovo partito fondato dall’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi. Vona ha quindi aderito al nuovo gruppo del Senato PSI-Italia Viva, che ora conta

