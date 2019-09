Sicilia | Presidente Ars | ' io inseguito da giornalisti fin dentro casa | violenza mai vista'

Sicilia : Figuccia (Udc) - 'nomine presidente parchi saltate per colpa M5S' : Palermo, 24 set. (AdnKronos) - "Il M5S non ha provveduto a sostituire in commissione Affari istituzionali Giancarlo Cancelleri, neo vice ministro. Una distrazione che stamane ha determinato, come ha rilevato il presidente facente funzioni Luigi Genovese, l’assenza del plenum per esprimersi sull'even

Sicilia : Ars - M5S candida Cappello come vice presidente Ars : Palermo, 18 set. (AdnKronos) - Sarà Francesco Cappello il deputato indicato dal M5S per succedere a Giancarlo Cancelleri - nominato vice ministro nel governo Conte bis - nel ruolo di vice presidente dell'Ars. A votare il nuovo vice presidente sarà Sala d'Ercole.

Sicilia - dal presidente Musumeci 14 milioni a 3 (minuscoli) borghi rurali costruiti dal fascismo : 200mila euro ogni abitante : La Regione Siciliana a corto di quattrini è riuscita a racimolare 14 milioni di euro per fare “rivivere” i borghi rurali degli anni Quaranta. Gli agglomerati, cioè, voluti da Benito Mussolini tra il 1939 e il 1943, ormai quasi o del tutto disabitati. È stato lo stesso governo di Nello Musumeci a darne notizia, con toni entusiastici. I soldi serviranno per riqualificare e valorizzare in particolare il Borgo Lupo, in provincia di Catania, il ...

Sicilia : Presidente Ars - 'il collegato si farà - M5S rispetti accordi' : Palermo, 11 set. (AdnKronos) - “Il collegato si farà, lo dico per tranquillizzare i tanti che magari stanotte non hanno dormito per la preoccupazione, persone che hanno lavorato e che attendono giustamente i loro stipendi. Lo hanno bloccato in aula, ma io sono con la testa dura e vado avanti. Chiedo

Sicilia : Presidente Ars - ‘il collegato si farà - M5S rispetti accordi’ : Palermo, 11 set. (AdnKronos) – ‘Il collegato si farà, lo dico per tranquillizzare i tanti che magari stanotte non hanno dormito per la preoccupazione, persone che hanno lavorato e che attendono giustamente i loro stipendi. Lo hanno bloccato in aula, ma io sono con la testa dura e vado avanti. Chiedo a tutti di stare sereni, nessuno resterà senza stipendio. Ma ai Cinque Stelle dico, perché non rispettate gli accordi?”. Lo ...

Sicilia : Gioia nuovo presidente dei giovani di Confagricoltura : Palermo, 30 lug. (AdnKronos) - Giovanni Gioia è il nuovo presidente regionale dell’Anga, l’associazione dei giovani agricoltori di Confagricoltura Sicilia. Gioia, 26 anni, con una lunga tradizione familiare alle spalle nell’ambito della cerealicoltura in provincia di Caltanissetta, succede a Frances