Siamo un milione | dicono gli organizzatori italiani di Fridays for Future

Fonte : agi

(Di venerdì 27 settembre 2019) Roma per la terza volta risponde alla chiamata di Greta Thunberg. Migliaia di studenti, ma anche molti adulti, si sono radunati in piazza della Repubblica a Roma per manifestare contro i cambiamenti climatici. Nessun simbolo di partiti politici, ma tanti cartelli che chiedono un cambiamento urgente delle politiche ambientali: da 'diritto al futuro' a 'stop emission', passando per 'vi siete goduti le stelle e ci avete lasciato un cielo a pecorelle' o 'ci avete rotto il clima'. I numeri di Roma e Milano Il corteo ha attraversato le vie del centro fino a raggiungere piazza della Madonna di Loreto. "Se ci bloccano il futuro noi blocchiamo la città" questo il coro degli studenti in testa alla manifestazione che conclude la 'Climate Action Week', la settimana di mobilitazione globale per il clima. Nei giorni scorsi centinaia di migliaia di studenti sono scesi in strada in diverse ...

