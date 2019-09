Serie C | salta un’altra panchina | l’Imolese esonera Coppitelli | al suo posto Atzori

Mediapro - salta l’incontro con i vertici della Serie A : Gaetano Miccichè e Luigi De Siervo, presidente e amministratore delegato della Lega Serie A, non voleranno a Barcellona per incontrare i vertici di Mediapro, il gruppo spagnolo interessato ad acquistare i diritti del campionato italiano per una cifra vicina a 1.2 miliardi di euro a stagione nel prossimo triennio. Lo riporta “Prima Online”, spiegando che […] L'articolo Mediapro, salta l’incontro con i vertici della Serie A è stato ...

Maurizio Sarri - il tecnico della Juventus non sarà in panchina nelle prime due giornate di Serie A : salta il big match contro il Napoli : Bisognerà aspettare almeno la terza giornata di campionato per l’esordio ufficiale di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. Il neo-tecnico bianconero non sarà infatti a disposizione contro il Parma e il Napoli, come comunicato oggi dal club. L’ex Chelsea è stato colpito da una polmonite nei giorni scorsi. Gli accertamenti medici eseguiti oggi “hanno evidenziato un buon decorso clinico” ma, si legge nella nota, ...

Serie A – Sarri non ce la fa : il tecnico bianconero costretto a saltare l’esordio stagionale - e non solo… : Sarri salta le prime due giornate del campionato italiano di Serie A: il tecnico della Juventus non sarà in panchina contro Parma e Napoli Il forfait era nell’aria e oggi è arrivata la comunicazione ufficiale: Maurizio Sarri non sarà in panchina a Parma a guidare la Juventus nell’esordio stagionale. Il tecnico italiano è costretto a saltare la prima, ma anche la seconda, giornata del campionato di Serie A a causa della ...

Squalificati Serie A - in 12 saltano la prima giornata : assenze per Genoa - Samp e Atalanta [NOMI e DETTAGLI] : Squalificati Serie A – Si avvicina l’inizio della prima giornata del campionato di Serie A, un turno che si preannuncia scoppiettante e che si aprirà con la partita dei campioni d’Italia in carica della Juventus che dovranno vedersela sul difficile campo del Parma, stesso discorso per il Napoli contro la temibile Fiorentina. In 12 calciatori saranno costretti a saltare la prima giornata, non ci sarà il nuovo acquisto del ...