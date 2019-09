Serie A | la TOP 11 di CalcioWeb della 5^ giornata | Belotti fenomenale | Sirigu da Nazionale

Femminismo e distopia - un podcast su Margaret Atwood - libri e Serie tv : Si torna a parlare di futuri distopici e condizione delle donne, con il nuovo romanzo di Margaret Atwood, I testamenti, seguito de Il racconto dell’ancella (da cui è tratta la serie tv The Handmaid’s Tale) appena uscito per Ponte alle grazie. E allora facciamo un punto sul genere della distopia legata al Femminismo con un nuovo episodio di Wired Play in compagnia della scrittrice e collaboratrice di Wired Eleonora Caruso. Al ...

Serie A - la TOP 11 di CalcioWeb della 4^ giornata : Caputo e Llorente - domenica perfetta : La Serie A inizia ad entrare nel vivo, andata agli archivi la quarta giornata da domani si torna subito in campo per il turno infrasettimanale. Nel frattempo, volendo concentrarci sull’ultimo weekend, spiccano come sempre i migliori, che si sono distinti per prestazioni eccellenti, gol decisivi o giocate importanti. Ecco la TOP 11 di CalcioWeb della quarta giornata. In porta, l’unico a salvarsi del Milan dopo il derby: Gigio ...

Serie A - la TOP 11 di CalcioWeb della 3^ giornata : Pellegrini fa il Totti - Zapata sicurezza : La terza giornata di Serie A si è conclusa ieri con l’inaspettata vittoria del Lecce in casa del Torino. Proprio i granata avevano la possibilità di affiancare l’Inter in vetta a punteggio pieno, dopo il pari della Juve a Firenze, ma gli uomini di Mazzarri hanno sprecato l’occasione e recriminato con l’arbitro. Scoppiettante la domenica pomeriggio, rocambolesche le partite di Brescia, Parma e Ferrara: solo nel terzo ...

GameStop stila una Serie di obiettivi necessari al risanamento dell'azienda : GameStop non se la sta passando molto bene in questo periodo. Ad agosto la società ha annunciato una serie di licenziamenti che che ha colpito molti dipendenti tra cui lo staff di Game Informer. Oltre a questo recentemente è comparsa la notizia secondo cui entro quest'anno verranno chiusi quasi 200 negozi della catena di franchise dedicata al mondo videoludico.Tuttavia la società ha in mente una serie di strategie per risanare la sua situazione. ...

I calciatori più veloci in Serie A - la Top 10 : comanda un difensore : Si dice che il calcio sia cambiato molto nel tempo, sia molto più veloce di prima, nella testa e nelle gambe. Vero. Si dà meno spazio alla tecnica (che comunque ad alti livelli non può ovviamente mancare) per sviluppare e perfezionare doti fisico-atletiche e, appunto, velocità. A tal proposito, nell’edizione odierna, la Gazzetta dello Sport ha fatto una lista dei calciatori più veloci del nostro campionato. Questa la Top 10, con il ...

Spazio - missione ExoMars 2020 a rischio? Problemi con i paracadute e una Serie di intoppi potrebbero rimandarla al 2022 : Si teme che la missione russo-europea ExoMars 2020 possa diventare ExoMars 2022. Sono sorti dei Problemi, infatti, per quanto riguarda i paracadute e una serie di intoppi incontrati con il sistema di discesa. Il team ExoMars continua a lavorare ai paracadute dopo il fallimento dei test ad alta altitudine. La missione comprende un rover, chiamato Rosalind Franklin, che dovrà cercare segni di vita su Marte e una piattaforma scientifica in ...

Calciomercato - in Italia tornano i campioni (anche dalla Premier) e si trattengono i top player : operazione d’immagine per la Serie A : È stata una sessione di Calciomercato lunga, che si è protratta oltre la seconda giornata di campionato, attesa per l’ennesimo tentativo di rincorsa alla Juventus e che, soprattutto, ha inaugurato una nuovo approccio filosofico di società e direttori sportivi. Dopo anni di spending review, di tesoretti e plusvalenze, in Serie A si è tornati ad acquistare i grandi campioni dall’estero. Non solo a Torino, sponda bianconera, dove già ...

Serie A - la TOP 11 di CalcioWeb della 2^ giornata : Sirigu saracinesca - Berardi indemoniato : Anche la seconda giornata di Serie A è andata agli archivi. Presto per fare un bilancio su che tipo di campionato sarà, ma il campo ha iniziato già a dare qualche timida indicazione. Adesso, la sosta delle nazionali. Alla ripresa, si potrà cominciare pian piano a delineare un po’ meglio il cammino delle venti squadre di Serie A. Serie A che ci ha dato indicazioni su una Juve più spettacolare ma più disattenta dietro, su un Inter pragmatica ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : stop per due calciatori : Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo dopo la prima giornata del massimo campionato italiano. Sono solo due i calciatori fermati, entrambi per un turno, gli unici due espulsi del weekend: Dawidowicz dell’Hellas Verona e Farias del Lecce. Ammenda per due società. a) SOCIETA‘ Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, intonato cori insultanti di matrice ...

Top e Flop della 1^ giornata di Serie A : bene Inter e Lazio - delude il Milan : E’ iniziato il campionato di calcio 2019/2020 e, con i primi risultati, come sempre arrivano elogi, critiche, sorprese e delusioni. Andiamo ad analizzare le gare d’apertura per capire quali sono state le squadre e i protagonisti migliori e peggiori della 1^ giornata di Serie A. I Flop La squadra più deludente di questo inizio di campionato è sicuramente il Milan. I rossoneri sono ancora indietro e non hanno minimamente assimilato le direttive di ...

Serie A - la TOP 11 della 1^ giornata : domina il centrocampo dell’Inter - in panchina la scelta è ‘di cuore’… : La prima giornata di Serie A si è chiusa con l’anticipo di ieri sera tra Inter e Lecce, che ha visto i nerazzurri di Antonio Conte esordire con una schiacciante vittoria ai danni del Lecce. Segnano all’esordio Sensi e Lukaku e lanciano un messaggio a Juventus e Napoli, che nella giornata di sabato hanno avuto la meglio a domicilio di Parma e Fiorentina. Delude un Milan spento e senza idee, sconfitto a Udine da un gol di Becao. ...

Auto al configuratore - BMW Serie 1 : come cambia dalla versione base a quella top : Il lancio della nuova BMW Serie 1 (F40) è previsto in Italia per fine settembre, ma dal sito della Casa è già possibile stilare alcuni preventivi virtuali attraverso il configuratore. Nei limiti delle opzioni disponibili a oggi, lo abbiamo esplorato per vedere come la due volumi bavarese varia dalla versione base all'allestimento top, per quel che offre di Serie. L'esempio è di una 118i, l'unica al momento selezionabile. Dei sei ...

Classifica tifosi Serie A : Juventus in testa - ecco la top 10 per tifo : Classifica tifosi Serie A: Juventus in testa, ecco la top 10 per tifo Un’indagine condotta da StageUp-Ipsos risalente allo scorso giugno ha consentito di stilare la Classifica delle squadre che militano nel campionato di Serie A con il maggior numero di tifosi. Ai primi posti della Classifica troviamo le prevedibili, ma è molto interessante il dato che emerge dai numeri, con differenze di ampia portata tra la prima della classe e le altre. ...

Foto e data della Serie Criminal su Netflix - David Tennant e Hayley Atwell giocano al gatto e al topo : Sta per arrivare Criminal su Netflix, il nuovo dramma poliziesco con protagonisti David Tennant (Doctor Who, Broadchurch) e Hayley Atwell (Agent Carter). La piattaforma ha anche svelata la data première e le prime Foto. Criminal su Netlix è composto da dodici episodi, di cui tre ambientati in quattro Paesi Europei (Francia, Spagna, Germania e Regno Unito), tutti dalla durata di 45 minuti. La storia ha la caratteristica di svolgersi ...