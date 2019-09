Serie A | la FLOP 11 di CalcioWeb della 5^ giornata | Koulibaly e Murillo si ‘confermano’

Serie A - la FLOP 11 di CalcioWeb della 4^ giornata : Zapata condanna il Genoa - Biglia inguardabile : LA FLOP 11 – E’ andata in archivio la 4^ giornata del campionato di Serie A, un turno che ha fornito importante indicazioni per il proseguo della stagione. Nel primo match successo del Cagliari contro il Genoa, veramente negativa la prestazione del difensore Zapata decisivo in negativo con un autogol che ha condannato la squadra di Andreazzoli, brutte prestazioni anche per il centrocampista Saponara e per l’attaccante ...

Serie A - la FLOP 11 di CalcioWeb : De Paul e Stepinski da… cartellino rosso : Serie A, LA FLOP 11 – Con il blitz di ieri del Lecce sul campo del Torino è andata in archivio la terza giornata del campionato di Serie A, sono arrivate importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Si ferma la Juventus che non è andata oltre il pareggio contro la Fiorentina, ok il Napoli contro la Sampdoria e l’Inter contro l’Udinese, la squadra di Antonio Conte guida la classifica. Blitz esterno ...

Serie A - la FLOP 11 di CalcioWeb della 2^ giornata : Koulibaly disastroso - male Cerri e Lapadula : E’ andata in archivio la seconda giornata del campionato di Serie A, un turno che ha portato importanti indicazioni in vista del proseguo del torneo, è il momento dei bilanci anche considerando la pausa per le Nazionali. Nel primo match successo nel finale del Bologna contro la Spal, gli anticipi del sabato hanno visto il successo del Milan contro il Brescia ed il big match tra Juventus e Napoli, partita incredibile che si è conclusa ...

Serie A - la FLOP 11 di CalcioWeb : i peggiori di giornata - esordio da dimenticare per Farias : Non solo TOP, ma anche FLOP. Così come sono tanti i calciatori a distinguersi ogni giornata in quanto a prestazioni eccellenti e gol o parate decisive, altrettanti sono quelli che è come se non fossero mai scesi in campo. Errori importanti come ‘papere’, rigori sbagliati, espulsioni e chi più ne ha più ne metta. Oltre alla TOP 11, CalcioWeb inizia in questa stagione la rubrica ‘FLOP 11‘. Serie A, la TOP 11 della 1^ ...

Top e Flop della 1^ giornata di Serie A : bene Inter e Lazio - delude il Milan : E’ iniziato il campionato di calcio 2019/2020 e, con i primi risultati, come sempre arrivano elogi, critiche, sorprese e delusioni. Andiamo ad analizzare le gare d’apertura per capire quali sono state le squadre e i protagonisti migliori e peggiori della 1^ giornata di Serie A. I Flop La squadra più deludente di questo inizio di campionato è sicuramente il Milan. I rossoneri sono ancora indietro e non hanno minimamente assimilato le direttive di ...

Serie A - la griglia di Libero : caccia alla Juventus - sorprese e possibili flop : Ogni anno a quest' ora si dice che la Juve è favorita, ma anche che la Serie di 8 scudetti potrebbe averla appagata, al contrario dell' ossessiva ricerca della Champions. Stavolta il rischio che i campioni siano annoiati o distratti non esiste, cancellato dalla stessa Juve nel momento in cui ha salu