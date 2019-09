Seggiolini antiabbandono | da Consiglio Stato ok "con osservazioni"

Fonte : tg24.sky

(Di venerdì 27 settembre 2019) È arrivato il via libera deldial parere chiesto dal ministero delle Infrastrutture sul decreto che definisce le caratteristiche tecniche deiintrodotti con la legge 117 del 2018 (COME FUNZIONANO). Ilperò ha sollevato alcune “osservazioni” al provvedimento, la cui assenza ha causato tra l’altro la proroga dell’obbligo - inizialmente fissato per l’1 luglio scorso - di avere un seggiolino. Da chiarire l’impatto economico e i tipi diSecondo ildi, ci sono alcune lacune e incoerenze nel decreto, nonostante il governo abbia “dato puntuale applicazione alla disciplina europea relativa alla notifica delle norme tecniche". Tra queste l’Air, l'Analisi di impatto della regolazione, che appare "lacunosa" nella parte in cui si affronta l'impatto economico che la disciplina avrà sugli ...

