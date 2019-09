Seba e Mario Venuti in Mi Gira La Testa | il nuovo singolo dal profumo anni ’80

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 27 settembre 2019)in MiLa: ilunisce i percorsi artistici di due cantautori accomunati dall'amore per la propria terra natia: la Sicilia. L'amore per l'arte e per la cultura della Magna Grecia li porta ad amare la musica: entrambi musicisti, entrambi cantautori. La nuova collaborazione arriva dopo quella che ha portatoa produrre, nel 2018, l'album Motore Di Vita di. Da oggi è disponibile il brano MiLa, undal sapore romantico, attuale nelle sonorità sempre afferenti alla sfera anglosassone, da cui entrambi traggono spunto per le loro composizioni. "Si tratta di un brano pop dalle sonorità e daldegli'80 che affronta in chiave a tratti ironica il rincorrersi dei sentimenti, il perdono visto come momento di crescita, i bilanci del cuore - spiega- L'intervento canoro di...

OptiMagazine : Mario Venuti e Seba in Mi Gira La Testa, il nuovo singolo dal profumo anni ’80 - peppesava : RT @Ragusanews: Ecco il VIDEO del duo siciliano Seba e Mario Venuti: Mi gira la testa - Ragusanews : Ecco il VIDEO del duo siciliano Seba e Mario Venuti: Mi gira la testa -