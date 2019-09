Sclerosi Multipla | presentato all’ospedale San Camillo-Forlanini il progetto ‘Paziente

Sclerosi Multipla : gli astrociti sono i bersagli primari : “Spostare l’attenzione della comunità scientifica dalle cellule microgliali agli astrociti come bersagli primari da modulare per nuove terapie rimielinizzanti”: in materia di Sclerosi multipla, è quanto fa uno studio nel quale è coinvolta l’Universita’ di Torino. La Sclerosi multipla è una malattia neurologica progressiva caratterizzata da infiammazione cronica del tessuto cerebrale e da lesioni alla guaina ...

Sclerosi Multipla : nuova luce sul ruolo della microglia nella riparazione della mielina : La Sclerosi multipla è una malattia neurologica progressiva caratterizzata da infiammazione cronica del tessuto cerebrale e da lesioni alla guaina mielinica che avvolge i prolungamenti nervosi garantendone l’integrità e consentendo la trasmissione veloce dei segnali. E’ opinione comune che la microglia, le cellule immunitarie del sistema nervoso, contribuiscano al danno, esercitando un effetto diretto sugli oligodendrociti, le cellule ...

J.K. Rowling - la ‘mamma’ di Harry Potter dona 17 milioni alla ricerca contro la Sclerosi multipla : J.K. Rowling, l’autrice dei romanzi della saga di Harry Potter e del suo prequel, Animali fantastici, in prima linea a supportare la ricerca contro la sclerosi multipla. Non è certo una novità, ma questa volta l’università di Edimburgo ha annunciato di aver ricevuto una donazione piuttosto ingente dalla Rowling: ben 15,3 milioni di sterline, una cifra pari a oltre 17 milioni di euro. A darne notizia è l’Independent. Dal 2007, ...

Nuovi dati su molecole anti-Sclerosi Multipla Biogen : Roma, 12 set. (AdnKronos Salute) – Da Stoccolma Nuovi dati sulle molecole anti-sclerosi multipla frutto della ricerca Biogen. “Dimostrano i benefici potenziali del trattamento con natalizumab, peginterferone beta-1a e interferone beta-1a in determinate popolazioni di persone colpite da sclerosi multipla”, si legge in una nota. I risultati ottenuti nella pratica clinica real-world vengono presentati nella capitale ...

Staminali sicure contro la Sclerosi Multipla ma per ora senza effetto : L’infusione di cellule Staminali mesenchimali nelle persone con sclerosi multipla è una procedura sicura, sebbene non si sia osservato un effetto sull’infiammazione acuta misurata con la risonanza magnetica cerebrale. Lo dimostrano i dati preliminari dello studio Mesems, il primo lavoro internazionale di questo tipo, presentati in anteprima al congresso dell’European Committee for Treatment and Research in Multiple sclerosis ...

Ha la Sclerosi Multipla - ma realizza il suo sogno : portare la figlia all’altare al matrimonio : Steve Barnes, 59enne inglese, è riuscito a portare a termine il suo obiettivo: accompagnare la figlia Coral all'altare il giorno del suo matrimonio. Ci è riuscito grazie alla sperimentazione presso l'ospedale Kent e Canterbury e all'utilizzo di Rex, un esoscheletro robotico.

Sclerosi Multipla - analisi di laboratorio e esami radiologici : Sclerosi multipla, analisi di laboratorio e esami radiologici. Un sistema nervoso e immunologico in disagio

David Blatt - l’allenatore di basket : “Ho la Sclerosi Multipla progressiva” : “A volte la vita ti mette di fronte a determinate situazioni senza alcun motivo. Questi sono i momenti che ti costringono a effettuare delle scelte che mettono davvero alla prova il tuo carattere. Alcuni mesi fa mi è stata diagnosticata una sclerosi multipla progressiva, una malattia che si manifesta in maniera diversa a seconda delle persone, una malattia autoimmune che può influenzare in tanti modi l’abilità di poter fare anche le cose ...

DAVID BLATT : 'HO LA Sclerosi MULTIPLA'/ Basket sotto shock : 'Non lascio l'Olympiacos' : DAVID BLATT ha la SCLEROSI multipla: annuncio shock da parte dell'allenatore dell'Olympiacos. Il tecnico dichiara: 'Ho deciso di non arrendermi'.

David Blatt : "Ho la Sclerosi multipla. Non mi lamenterò. Chiedo ai miei giocatori il meglio - io darò lo stesso" : “Sono malato, ho la sclerosi multipla”. David Blatt, allenatore di pallacanestro dell’Olympiacos, ha affidato il suo annuncio al sito ufficiale del club del Pireo. “A volte la vita ti getta addosso cose a cui non riesci a dare una spiegazione, che non hanno logica. In quei momenti capisci di dover fare delle scelte che mettono alla prova il tuo carattere”, scrive il coach 60enne, che in carriera ha guidato anche la ...

Basket - drammatico annuncio di coach Blatt : “Ho la Sclerosi multipla” : Shock nel mondo del Basket, David Blatt, coach dell’Olympiacos, rivela: “Sono malato, ho la sclerosi multipla”. L’allenatore 60enne, che in carriera ha guidato anche la Benetton Treviso, spiega attraverso il sito ufficiale del club del Pireo: “A volte la vita ti getta addosso cose a cui non riesci a dare una spiegazione, che non hanno logica. In quei momenti capisci di dover fare delle scelte che mettono alla prova ...

Basket - l’annuncio shock di David Blatt : “Ho la Sclerosi multipla” : Una notizia che ha scioccato il mondo della pallacanestro. David Blatt, uno dei coach più popolari al mondo, ha annunciato in una lunga lettera sul sito dell'Olympiacos di Atene, il suo club, di soffrire di sclerosi multipla. L'attuale capo allenatore della formazione greca, con un passato anche in NBA e in Italia (ha guidato le Benetton Treviso dal 2005 al 2007) ha raccontato la sua battaglia contro la malattia.\\David Blatt, uno degli ...

Un duro avversario per David Blatt - l’annuncio shock dell’head coach dell’Olympiacos : “ho la Sclerosi multipla” : Il capo allenatore dell’Olympiacos di Atene ha annunciato attraverso una lettera di aver contratto la sclerosi multipla Una notizia terrificante, un annuncio che in pochi si sarebbero aspettati di ascoltare. David Blatt ha annunciato di avere la sclerosi multipla, lo ha fatto con una lunga lettera pubblicata sul sito dell’Olympiacos di Atene, di cui è attualmente head coach. LaPresse/EFE Si tratta della sclerosi a placche ...

Basket - l’annuncio shock di David Blatt : “Ho la Sclerosi multipla”. Il coach dell’Olympiacos inizia la sua battaglia : David Blatt ha rivelato di avere la sclerosi multipla. Un annuncio shock da parte del coach dell’Olympiacos, una figura storica del Basket internazionale che a 60 anni si trova costretto ad affrontare una malattia terribile. Lo statunitense naturalizzato israeliano ha voluto dare l’annuncio tramite una nota pubblicata dalla formazione greca e in una lettera commovente ha spiegato come sta combattendo il male e come sta vivendo questo ...