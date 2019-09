Sciopero per il clima | a Stornarella Foggia il piccolo Potito in piazza da solo | “È un

Autostrade - salta il rinnovo del contratto : Sciopero il 13 e 14 ottobre : I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl hanno proclamato lo sciopero dopo lo stop alla trattativa sul...

Sciopero clima - più di un milione di studenti in piazza per i «Fridays for Future». Greta Thunberg in Canada : L'attivista 16enne chiude la settimana di proteste a Montreal, dove si discute delle emissioni degli aerei: «Auguri ai cortei, il cambiamento sta arrivando», ha scritto in un tweet. In Nuova Zelanda il più grande corteo di sempre

Sciopero per il clima a Roma - i ragazzi spaventati dalla crisi ambientale difendono Greta : “Dice cose sensate” : Alle nove di mattina Piazza della Repubblica, luogo di inizio dello Sciopero dei ragazzi Romani, era già gremita all’inverosimile. Una folla di ragazzini e ragazzi, pochi gli adulti, arrivati a gruppetti quasi tutti con i mezzi pubblici. Alcuni giustificati dalla scuola, altri no: dai racconti si capisce che la circolare del ministro Fioramonti è stata recepita a macchia di leopardo; ma non importa, loro sono lì. Il fiume di studenti percorre ...

Le foto dello Sciopero per il clima in Italia : Centinaia di migliaia di studenti hanno partecipato ai cortei a Milano, Roma, Napoli, Torino e molte altre città

Day for Future - Sciopero per il clima in tutta Italia : ecologia e ambiente nuove materie scolastiche : Oggi 27 settembre si conclude la lunga settimana a favore del clima e dell'ambiente, caratterizzata da migliaia e migliaia di scioperi e manifestazioni in ogni angolo del mondo. La giornata odierna...

Sciopero Atm Milano 27 settembre : metro ok/ Tram e bus : corse riprese dopo i gretini : Sciopero Atm Milano 27 settembre: metro ok. Le linee di Tram e bus interrotte per la manifestazione pro clima, sono tornate ad essere regolari

Sciopero globale per il clima : record in Nuova Zelanda - “immagini incredibili da tutta Italia” : “Immagini incredibili da tutta Italia!” scrive su Twitter l’attivista svedese Greta Thunberg ritwittando foto delle manifestazioni in corso in varie città italiane, tra cui Roma, Torino, Palermo, Reggio Calabria, Genova e Catania. L’attivista svedese icona delle proteste contro i cambiamenti climatici, oggi sarà al corteo di Montreal, in Canada. Dall’altra parte del mondo, in Nuova Zelanda, oltre 40mila persone, una ...

Sciopero per il clima - 1 milione in 180 piazze. Greta : “Immagini incredibili dall’Italia” : Sono oltre 1 milione, secondo gli organizzatori, gli studenti che oggi sono scesi in 180 piazza italiane per il terzo Global strike for climate, lanciato da Fridays For Future: i numeri parlano di 200mila persone a Roma, 150mila a Milano, 100mila a Napoli e 50mila a Torino. Esulta Greta Thunberg: "Il cambiamento sta arrivando".Continua a leggere

Sciopero per il clima - il motociclista fermo con il motore acceso scatena le proteste degli studenti : costretto a scendere e andare a piedi : Durante il ‘Fridays for Future’ di Milano, manifestazione di protesta contro i cambiamenti climatici, un motociclista è stato preso di mira dalle critiche di decine di giovani studenti. fermo al semaforo con il motore acceso, il centauro è stato prima costretto a spegnere la moto e, infine, ad andarsene a piedi L'articolo Sciopero per il clima, il motociclista fermo con il motore acceso scatena le proteste degli studenti: costretto a scendere e ...

FRIDAYS FOR FUTURE Sciopero CLIMA 27 SETTEMBRE/ Feltri "Manca cervello - sono cretini" : FRIDAYS for FUTURE, SCIOPERO CLIMA 27 SETTEMBRE, Vittorio Feltri contro Greta Thunberg: "Manca il cervello, sono dei cretini dietro una capretta".

Sciopero clima - oltre un milione in piazza nelle città italiane. LIVE : È la terza volta che il movimento “Fridays for Future”, ispirato da Greta Thunberg, organizza uno Sciopero globale. Possibili disagi per chi si sposta con i mezzi pubblici. Il ministro dell’Istruzione Fioramonti: giustificare le assenze a scuola degli studenti

Sciopero per il clima - migliaia di studenti in piazza a Milano. La folla intona cori e mostra cartelli : “Il pianeta è più hot di Alberto Angela” : “Milano presente, è in piazza per l’ambiente”. Scandendo questo coro, dal centro del capoluogo lombardo è partito il corteo del movimento dei giovani per il clima ‘Fridays For Future‘. A questo terzo Sciopero globale per sollecitare politiche contro i cambiamenti climatici stanno partecipando studenti di ogni età, dalle elementari all’università, da Milano e dalla provincia, ma anche bambini più piccoli ...

Alfonsi : doveroso essere a fianco giovani per terzo Sciopero globale clima : Roma – “Oggi, come amministratrice, era doveroso essere in piazza per il terzo sciopero globale del clima insieme a migliaia di giovani e giovanissimi. Roma, insieme ad oltre 100 le città italiane in cui le piazze si stanno animando in queste ore per questo Friday for Future, deve essere in prima linea in questa battaglia per il futuro del nostro pianeta e della stessa sopravvivenza umana”. Questa la dichiarazione della Presidente del ...