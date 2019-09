Sciopero clima | il 12 enne Potito manifesta da solo Stornarella

Fonte : tg24.sky

(Di venerdì 27 settembre 2019) Mentre un milione di persone scendevano in piazza in tutta Italia perre contro i cambiamentitici e chiedere più impegno per l’ambiente, a, nel Foggiano, per strada c’era. Munito di un cartellone su cui ha disegnato una mano tesa che regge una torta farcita di plastica e di una borraccia, il 12ha saltato la scuola e si è unito alla protesta Fridays for Future in corso in tutto il mondo, e le foto che lo ritraggononella piazza del suo paese sono in breve diventate virali. “Siamo figli di questa Terra e la stiamo avvelenando” Sul cartellone disegnato daanche delle scritte in inglese contro l'inquinamento: "L'ho scritto in inglese - ha spiegato il 12- perché quella è la lingua internazionale e così se le mie foto facevano in giro del web le potevano vedere tutti e capire i motivi della mia protesta. Noi siamo figli di ...

