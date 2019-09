San Siro | Sala | «Legge stadi non supera le regole comunali»

Nuovo San Siro - stadio Inter-Milan/ Scaroni : 'prezzi variabili' - sui naming rights... : Nuovo San Siro, stadio Inter e Milan: la presentazione dei progetti per il Nuovo impianto a Milano. Gazidis: 'Guardiamo alle nuove generazioni'.

San Siro - Sala : “Legge stadi non supera le regole del Comune” : “Esiste una legge sugli stadi e dice che, laddove si costruiscono stadi nuovi si possono aumentare le volumetrie fino a raddoppiarle. La legge sugli stadi però non è che passa oltre o fa decadere le regole comunali”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando la richiesta di Milan e Inter di avere più volumetrie per realizzare il progetto del nuovo stadio, a margine di un appuntamento di Milano Calcio City ...

San Siro - Pierfrancesco Maran : “Fossi in Inter e Milan mostrerei anche i progetti scartati” : “Mi sembrano tutti progetti Interessanti, sia i due che ci hanno fatto vedere oggi, sia quello di Boeri che abbiamo visto dai giornali. Sarei curioso anche di vedere il quarto, di cui non sappiamo nulla. Io non avrei paura, se fossi Inter e Milan, di mostrare tutti i progetti, perché aiuta a far capire ai Milanesi quali sono le alternative, anche indicando quali sono le criticità per cui magari gli altri due non andavano bene”. ...

Salvini : “Abbattere San Siro è un delitto. In Italia vengono tutelate schifezze architettoniche” : “Abbattere lo stadio di San Siro per me è un delitto, un oltraggio alla storia sportiva Italiana e mondiale. Giusto guardare avanti e pensare al futuro, ma senza cancellare un glorioso passato. In Italia vengono tutelate schifezze architettoniche senza nessun pregio, possibile che lo stadio più famoso del mondo possa essere abbattuto in cinque minuti? Sarò romantico, ma da milanese dico lunga vita a San Siro!”. Lo afferma ...

Nuovo stadio San Siro - la proposta di Populous : le guglie del Duomo ad adornare un impianto avveniristico ed ecosostenibile [VIDEO] : La proposta di Populous per il Nuovo stadio di San Siro sembra la più gettonata: le guglie che richiamano il Duomo di Milano adornano uno stadio avveniristico ed ecosostenible Milan e Inter sono d’accordo: San Siro deve essere rimodernato. Lo storico stadio che ha fatto la storia del calcio mondiale, ospitando le partite casalinghe di rossoneri e nerazzurri e i rispettivi successi in campo nazionale ed internazionale, è ormai una ...

Nuovo San Siro - presentati i progetti selezionati da Inter e Milan. Scaroni : "Il Meazza ha fatto il suo tempo" : Oggi svelati al Politecnico Bovisa tutti i dettagli dei lavori proposti da Populous e Manica/Sportium

Nuovo stadio San Siro - due i progetti : giochi di luce e foto dei tifosi : Il 10 ottobre il Comune di Milano deciderà se dichiarare l’interesse pubblico del progetto: presentati i lavori di Cmr e Populous

Stadio Milan - Gazidis : “San Siro è un’icona ma…” : “Per me San Siro e’ un’icona assoluta, ma bisogna creare un futuro affinche’ la prossima generazione di tifosi abbia lo stesso entusiasmo che abbiamo noi. Dobbiamo andare a giocare in uno Stadio moderno, che guardi al futuro e rappresenti le nuove generazioni dei tifosi di Milan e Inter”. Sono le dichiarazioni dell’ad del Milan Ivan Gazidis nel corso di una conferenza stampa al termine della ...

Nuovo San Siro - Galliani senza peli sulla lingua : “niente di non romantico - occasione da non perdere! E Berlusconi…” : Adriano Galliani esprime il suo parere in merito alla realizzazione del Nuovo stadio San Siro: l’ex ad del Milan appoggia l’idea di costruire una nuova e moderna struttura Nelle ultime ore, mentre le due anime calcistiche di Milano vivono situazioni diametralmente differenti, con l’Inter in vetta e il Milan agli albori di una piccola crisi, tiene banco la questione stadio. San Siro è una struttura vecchia, senza dubbio ...

NUOVO San Siro - STADIO INTER MILAN/ Ferri e Baresi : 'Progetto che guarda al futuro' : NUOVO San SIRO, STADIO INTER e MILAN: si è conclusa la presentazione del NUOVO impianto, con gli INTERventi di Riccardo Ferri e Franco Baresi.

Stadio San Siro - Galliani si sbilancia sui progetti : parla anche Roberta Guaineri : “La qualita’ dei progetti e’ altissima, danno una nuova prospettiva allo sviluppo della citta’ e del quartiere. Vediamo quello che decidera’ il Consiglio Comunale”. Sono le dichiarazioni dell’assessore comunale allo Sport e Giovani di Milano Roberta Guaineri a margine della presentazione dei progetti per il nuovo Stadio di San Siro. “Nel quartiere di San Siro ora manca la vita quotidiana. ...

Anelli o guglie? Le prime immagini dello stadio che (forse) prenderà il posto di San Siro : Inter e Milan hanno presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa i due progetti finalisti per la costruzione del nuovo stadio di Milano, al posto dello storico Giuseppe Meazza (meglio conosciuto come San Siro) e i piani per la riqualificazione di tutta l’area circostante. Il Comune – al quale spetta di decidere se davvero si realizzerà un nuovo stadio – dovrà dire la propria entro il 10 ottobre sulla pubblica utilità del ...

«Cattedrale» e «Due Anelli» : ?i progetti in corsa per il nuovo stadio di San Siro : Il primo progetto è firmato dallo studio di architettura americano Populous, che ha seguito il nuovo stadio di Wembley e lo stadio del Tottenham, il secondo da Manica Architecture-Sportium, con l'architetto David Manica. Escluse quindi le proposte di Hok e di Stefano Boeri, che tra le altre cose a Milano ha ideato il Bosco Verticale