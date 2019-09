Samsung Galaxy A70s è ufficiale | il primo con fotocamera da 64 megapixel

La miglior fotocamera di sempre sul Samsung Galaxy S11 : 108MP e zoom ottico fino a 5x : Ce lo aveva anticipato Ice universe che il Samsung Galaxy S11 avrebbe incorporato una super fotocamera che avrebbe ulteriormente incrementato il tasso qualitativo raggiunto dagli attuali modelli, ed in effetti così potrebbe essere: si parla addirittura di 108MP e di uno zoom ottico fino a 5x. Alla presentazione del futuro top di gamma sudcoreano mancano ancora svariati mesi, ed è quindi ancora presto per simili annunci, ma risale a maggio ...

Un Samsung Galaxy Fold ha riportato danni allo schermo dopo un solo giorno di test : Samsung Galaxy Fold si conferma particolarmente fragile: un'unità di test di ha riportato danni allo schermo dopo poco più di un giorno di utilizzo. L'articolo Un Samsung Galaxy Fold ha riportato danni allo schermo dopo un solo giorno di test proviene da TuttoAndroid.

Nuovo caso Samsung Galaxy Fold? Dopo un solo giorno display rotto : Siamo al cospetto di un Nuovo caso con protagonista il Samsung Galaxy Fold? Il pieghevole Samsung appena rilanciato, almeno in alcuni mercati e non in Italia, ha ricevuto una recensione non certo lusinghiera da parte del sito di settore TechCrunch. Quello che è successo in queste ultime ore è inverosimile: il rivoluzionario dispositivo, nella sua seconda versione, dunque quella almeno sulla carta meno soggetta ad anomalie, ha mostrato dei ...

Manca ancora la registrazione dello schermo sul Samsung Galaxy S10 dopo l’ultimo aggiornamento : Occorrono alcune importanti precisazioni rispetto all'ultimo aggiornamento per il Samsung Galaxy S10 che abbiamo preso in esame pochi giorni fa con un articolo specifico. Si tratta di un upgrade molto importanti ed oggi 27 settembre posso confermarvi alcuni significativi interventi dedicati alla fotocamera, grazie al quale il top di gamma lanciato sul mercato ad inizio 2019 appare effettivamente più simile al Samsung Galaxy Note 10. Rispetto ...

Le novità in arrivo con Samsung Galaxy S11 - Galaxy A e M 2020 tra fotocamere e display : Diamo un'occhiata alle novità che potrebbero attenderci con Samsung Galaxy S11 e le gamme Galaxy A e Galaxy M 2020, tra importanti cambiamenti fotografici e nuovi notch per il display. L'articolo Le novità in arrivo con Samsung Galaxy S11, Galaxy A e M 2020 tra fotocamere e display proviene da TuttoAndroid.

Per l’anno prossimo un Samsung Galaxy Note low-cost come il Note 3 Neo : l’ipotesi : Non è escluso che per il futuro possa esserci un Samsung Galaxy Note low-cost, un po' come lo fu il Note 3 Neo a suo tempo (come la maggior parte di voi sicuramente ricorderanno). A proporre l'indiscrezione è il solito 'SamMobile', fonte più che autorevole quando c'è da dare anticipazioni sui dispositivi del colosso di Seul. La voce è saltata fuori dalla scoperta di un nuovo terminale con sigla 'SM-N770F', dove la lettera 'N' è stata fin qui ...

Samsung Galaxy S11 avrà una fotocamera da 108 megapixel : (Foto: Samsung) Si sta sempre più delineando Samsung Galaxy S11, seppur manchino ancora oltre cinque mesi alla sua presentazione attesa nella prossima primavera. Il futuro top di gamma del brand coreano dovrebbe puntare tutto sulla fotocamera con un sensore principale da ben 108 megapixel e uno zoom ottico da 5x. Sarebbe un bel cambiamento rispetto al sensore attuale da 12 megapixel che è rimasto fermo a tale risoluzione sin dal modello S7 ...

Inarrestabile e attuale Samsung Galaxy S7 : segnalato l’aggiornamento di settembre 2019 all’estero : Arrivano nuovamente indicazioni interessanti per i tanti utenti che anche qui in Italia sono ancora in possesso di un Samsung Galaxy S7 o di un Galaxy S7 Edge. Nonostante quest'ultimo ancora non si sia unito alla festa, è importante concentrarsi su alcune notizie emerse oggi 26 settembre sulle varianti che hanno iniziato a ricevere proprio la patch di settembre in giro per il mondo. Notizia che dà continuità a quanto riportato durante lo ...

Già partito il test di Android 10 sul Samsung Galaxy S9 : svolta e precisazioni il 26 settembre : Bisogna fare i conti con alcune indicazioni molto interessanti oggi 26 settembre per tutti coloro che sono in attesa di toccare con mano l'aggiornamento incentrato su Android 10 per il Samsung Galaxy S9. Il produttore non ha ancora comunicato i tempi necessari affinché si possa andare incontro a questo importante upgrade, anche se pochi giorni fa sulle nostre pagine vi avevamo anticipato che con ogni probabilità il programma beta per questo ...

Il nuovo Samsung Galaxy Fold dovrebbe essere più economico ma con meno memoria : Samsung è già al lavoro sul successore di Galaxy Fold, che dovrebbe arrivare ad un prezzo inferiore rispetto all'attuale: per farlo, però, ci saranno alcuni compromessi. L'articolo Il nuovo Samsung Galaxy Fold dovrebbe essere più economico ma con meno memoria proviene da TuttoAndroid.

Samsung sta testando Android 10 su Galaxy S9 e intanto pensa a un Galaxy Note più economico : Samsung non sta pensando solo ai suoi dispositivi di punta per l'aggiornamento di Android 10. Anche la gamma Galaxy S9 è già in fase di test con un firmware basato sull'ultima versione del sistema operativo, inoltre il colosso sudcoreano potrebbe avere in cantiere uno smartphone Galaxy Note più economico di fascia medio alta. L'articolo Samsung sta testando Android 10 su Galaxy S9 e intanto pensa a un Galaxy Note più economico proviene da ...

Un passo avanti il Samsung Galaxy S11 per il lettore di impronte - più grande sotto lo schermo? : Impossibile farsi sfuggire l'ultima indiscrezione sul Samsung Galaxy S11. Sebbene la nomenclatura del prossimo top di gamma sia del tutto incerta (potrebbe in effetti diventare l'apripista della nuova serie Galaxy One), ecco che le anticipazioni su alcune componenti hardware che lo riguardano da vicino aumentano alla grande. In particolar modo, quella di oggi è relativa al lettore di impronte digitali sotto il display. Rispetto all'attuale ...

Samsung Galaxy S11 potrebbe impiegare un sensore di impronte in-display di maggiori dimensioni : Samsung potrebbe considerare l'idea di adottare sensore di impronte digitali molto più grande nel futuro Galaxy S11, che renderebbe lo sblocco molto più comodo rispetto all'attuale Galaxy S10. Secondo alcune indiscrezioni, un nuovo sensore con una superficie totale del doppio più grande sarebbe sotto esame. L'articolo Samsung Galaxy S11 potrebbe impiegare un sensore di impronte in-display di maggiori dimensioni proviene da TuttoAndroid.

Riflettori su Huawei P30 Lite e Samsung Galaxy A80 a prezzi top : offerte Amazon del 25 settembre : Ci sono alcune informazioni importanti che dobbiamo prendere in considerazione per quanto riguarda le offerte Amazon che in queste ore si stanno susseguendo in Italia, soprattutto a proposito di smartphone come i vari Huawei P30 Lite e Samsung Galaxy A80. Fasce differenti e, se vogliamo, anche campagne differenti all'interno del medesimo store, ma ciò non toglie che oggi 25 settembre sia giusto concentrarsi su determinate proposte che ...