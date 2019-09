Salvini in soccorso del Cav | “Berlusconi indagato per bomba a Costanzo? Siamo seri”

Fonte : fanpage

(Di venerdì 27 settembre 2019) Anche Matteo, come Matteo Renzi, ha preso le difese del leader di Forza Italia: "Ho visto che Berlusconi èper stragi e per laa Maurizio... ma basta... giudici che usano risorse pubbliche per indagini senza logica.seri, indaghiamo 'ndranghetisti e camorristi".

tommyferraiolo : RT @araldoiustitia: Coop dei profughi disperate: “Per colpa Salvini chiuderemo in perdita”, PD in soccorso - pentagram54 : RT @araldoiustitia: Coop dei profughi disperate: “Per colpa Salvini chiuderemo in perdita”, PD in soccorso -