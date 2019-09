Salute del cuore | 10 regole dell’ISS per proteggerlo

Salute : a Milano “Tram del cuore” per sensibilizzare sullo scompenso cardiaco : Lo scompenso cardiaco è una malattia di cui soffrono circa 1 milione di italiani. Per sensibilizzare la popolazione su questo tema, in occasione della Giornata mondiale del cuore Novartis lancia la campagna ‘Un calligramma per il cuore’, un’iniziativa che racconta attraverso messaggi grafici come prendersi cura del proprio cuore riconoscendone i segnali, facendo attenzione al fattore tempo e adottando un corretto stile di vita. ...

Attenzione - prodotto ritirato dai supermercati. Rischioso per la Salute : l’allerta del Ministero della Salute : Attenzione se avete acquistato di recente questo prodotto al supermercato, potrebbe essere pericoloso. I supermercati Cadoro hanno diffuso il richiamo di due lotti di preparato per crème caramel Easyglut Pedon per la presenza dell’allergene latte non dichiarato in etichetta. L’allarme alimentare è stato pubblicato anche nell’apposita sezione sul sito del Ministero della Salute. Il prodotto in questione viene venduto in confezioni da 130 grammi ...

Sigaretta elettronica - l’esperto : “L’Europa non è immune dai rischi di Salute delle e-cig illegali” : Dopo i diversi casi di morte per aver svapato avvenuti negli Stati Uniti, cresce l’allarme anche in Europa. La causa è da attribuirsi non alla Sigaretta elettronica in sé, bensì alle e-cig illegali le quali contengono miscele di sostanze non in linea con gli standard stabiliti per la tutela della salute e in particolare alte concentrazioni di tetraidrocannabinoli (Thc). L’Europa potrebbe così ritrovarsi vittima di ...

Salute : pigrizia - dieta errata e stress nemici del cuore sottovalutati : I veri nemici del cuore? Per gli italiani al primo posto ci sono fumo (60%), colesterolo, ipertensione e diabete (56%), mentre il 70% pensa in modo errato che movimento, alimentazione corretta e controllo dello stress non rientrino nel programma di prevenzione ‘salva cuore’. E’ quanto emerge da un’indagine condotta a livello nazionale da Astra Ricerche per Fipc (Fondazione italiana per il cuore), che conferma quanto sia ...

Cambiamenti climatici e ambiente : la Salute del nostro pianeta al Festival BergamoScienza : Focus della XVII edizione del Festival di divulgazione scientifica BergamoScienza (5-20 ottobre 2019) sarà la sostenibilità della vita sul pianeta, sia in termini di impatto climatico e salute dell’acqua e dell’aria che di alimentazione. Con un linguaggio chiaro e accessibile a tutti, scienziati di fama internazionale aggiorneranno il vasto pubblico del Festival sulle possibili soluzioni per affrontare le sfide ambientali e sociali della società ...

Bere tè fa bene alla Salute del cervello e della pelle? : Bere tè ogni giorno fa bene alla salute del cervello o della mente? Ecco la risposta nello studio inglese

Colesterolo - pressione alta e diabete : come preservare la Salute del cuore : Si deve fare ancora molto per aumentare la consapevolezza degli italiani sui fattori di rischio delle malattie cardiovascolari, e su quali siano le armi vincenti a disposizione per prevenirle. Questa è una priorità perché le malattie cardiovascolari rappresentano ancor oggi la prima causa di morte in Italia e nel mondo ed uccidono ogni anno 17,9 milioni di persone. Un’indagine recente1 condotta a livello nazionale da Astra Ricerche per ...

Milano - Altroconsumo presenta il "Robot bar" della Salute : Manca meno di una settimana all’apertura della settima edizione del "FestivalFuturo" di Altroconsumo, in programma per il 28 e il 29 settembre al Superstudio Più di Via Tortona 27, a Milano. E proprio nel capoluogo lombardo, già in questi giorni è possibile "assaggiare" i temi di questa edizione, grazie ai cocktail preparati dall’ "Healthy Robot Bar", bracci meccanici pronti a servire le bevande. Il tema di quest'anno sarà "Strabene, scelte e ...

Salute - congresso Sin : il neonato è al centro del futuro : Dal 25 al 27 settembre 2019 si terrà a Catania il XXV congresso Nazionale della Società Italiana di neonatologia (SIN), in concomitanza con il primo congresso della Società Italiana di neonatologia Infermieristica (SININF), Presidente Prof. Fabio Mosca. Due importanti momenti di incontro e confronto scientifico e culturale tra i soci, medici ed infermieri. Un congresso in continuità con i precedenti, che presenterà però rilevanti cambiamenti nel ...

Nessun lavoro è più importante della tua Salute (fisica e mentale) : Viviamo in una società in cui il denaro è diventato più importante di ogni altra cosa e valore. A fronte dei numerosi problemi che stiamo affrontando, siamo stati portati a lavorare di più di quanto il nostro corpo riesca a sopportare, soltanto per ottenere uno stipendio più alto. In un periodo storico in cui sempre più giovani faticano a trovare un lavoro e la mancanza di questo sia una delle problematiche principali del nostro Paese, parlare ...

Forum Internazionale della Salute – Cardio Race 28/29 settembre 2019 - Piazza Gentile da Fabriano : Roma – AS.MA.RA. Onlus, come negli anni passati, ha coinvolto altre Associazioni per partecipare “Insieme” al SANIT mantenendo lo slogan “Insieme per le rare” in quanto, nel consueto appuntamento, si parlerà di malattie rare ,di prevenzione ,di assistenza per le persone colpite appunto da malattie rare gravi ed invalidanti. AS.MA.RA. Onlus da anni si occupa di malattie rare ed in particolare della malattia Sclerodermia o Sclerosi Sistemica ...

Dieta delle carote per dimagrire in Salute : menù per perdere 3 kg : la Dieta delle carote per dimagrire 3 kg in una settimana. Ecco il menù completo per perdere peso in salute

Bere tanta acqua fa bene o male alla Salute della pelle? Previene le rughe? : Bere acqua durante il giorno fa bene o male alla salute della pelle? Previene le rughe? Ecco la risposta della medicina e lo studio

Annuncio inaspettato della cantante Emma : costretta a fermarsi per un problema di Salute : "È più facile che mi troviate in un centro medico che in una Spa": grintosa e ironica, la cantautrice 35 enne Emma Marrone, sei anni fa aveva commentato in questo modo la 'ricaduta' che l'aveva costretta a subire un nuovo intervento chirurgico, dopo che a inizio carriera, nel 2009, le era stata diagnosticata un tumore a utero e ovaie. Ieri, con la stessa forza caratteriale che la contraddistingue, ha annunciato sui social di essere obbligata a ...