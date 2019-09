Salute | a Milano “Tram del cuore” per sensibilizzare sullo scompenso cardiaco

Milano - Altroconsumo presenta il "Robot bar" della Salute : Manca meno di una settimana all’apertura della settima edizione del "FestivalFuturo" di Altroconsumo , in programma per il 28 e il 29 settembre al Superstudio Più di Via Tortona 27, a Milano . E proprio nel capoluogo lombardo, già in questi giorni è possibile "assaggiare" i temi di questa edizione, grazie ai cocktail preparati dall’ "Healthy Robot Bar", bracci meccanici pronti a servire le bevande. Il tema di quest'anno sarà "Strabene, scelte e ...

Emma Marrone rassicura i fan sulla sua Salute a Milano : 'State tranquilli - io lo sono' : Dopo aver annunciato sui social di doversi prendere una pausa forzata dalla musica per risolvere un problema di salute, Emma Marrone ha giustamente fatto perdere le sue tracce. Ieri, 21 settembre, alcuni fan l'hanno incontrata per strada a Milano e le hanno chiesto come sta. L'artista ha rassicurato tutti dicendo di essere tranquilla e l'ha fatto in un video che sta facendo il giro della rete. Emma è pronta alla 'battaglia': le prime parole dopo ...