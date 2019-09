Russia | per la Ferrari c’è ancora margine di miglioramento

LIVE F1 - GP Russia 2019 in DIRETTA : prove libere 2 - Leclerc e la Ferrari per confermarsi davanti. Occhio alla reazione Mercedes : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca prove libere 1 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Russia 2019, sedicesima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1. C’è grandissima attesa a Sochi per verificare le effettive prestazioni dei top team in una prima vera e propria simulazione di qualifica a parità di condizioni e di mescola degli pneumatici. Nel turno ...

Domenica in Dallara per la mostra di Lorenzo Benetton e il GP di Russia : Da Domenica 29 settembre la Dallara Academy ospiterà l’esposizione temporanea di Lorenzo Benetton dedicata a piloti e vetture che hanno segnato la storia del motorsport. L’esposizione ripercorre in cinque quadri parte della produzione di Lorenzo Benetton partendo da Jim Clark, nell’ultimo GP vincente (1 gennaio 1968) con la Lotus 49 fino alla Dallara Stradale ispirata […] L'articolo Domenica in Dallara per la mostra di Lorenzo Benetton e ...

Formula 1 – Bottas in Russia vuole brillare : “pista che mi dà fiducia. Spero di non dover lasciare posizioni…” : Valtteri Bottas è pronto a ripetere i buoni risultati ottenuti in passato a Sochi: il pilota Mercedes ha fiducia nonostante i rivali e si augura di non dover lasciare la posizione ad Hamilton come accaduto a Singapore La Mercedes si lecca le ferite dopo la gara di Singapore. Le due ‘Frecce d’Argento’ sono finite entrambe fuori dal podio, nonostante alla vigilia della gara fossero favorite. Valtteri Bottas, che in gara ha ...

Valtteri Bottas F1 - GP Russia 2019 : “Arrivo qui con mentalità vincente. Il rallentamento a Singapore? Spero che non avvenga ancora” : Non è un momento facile per il finlandese Valtteri Bottas. Il pilota di F1 della Mercedes, dopo il rinnovo del suo contratto con la scuderia di Brackley, è andato un po’ in calando e le sue prestazioni in pista non sono state quelle che ci si aspettava. In particolare, il weekend a Singapore è da cancellare: errore nel corso delle prove libere e quinto posto anonimo, mai in lizza per le posizioni di vertice, con ordine di scuderia ...

F1 - GP Russia 2019 : previsioni meteo. Qualifiche sotto l’acqua - rischio per la gara : weekend incerto a Sochi : Nel weekend del 27-29 settembre si disputerà il GP di Russia 2019, tappa del Mondiale F1 che si corre sul circuito di Sochi. La Ferrari vuole continuare a giganteggiare e va a caccia della quarta vittoria consecutiva dopo i sigilli di Charles Leclerc a Spa e Monza e l’affermazione di Sebastian Vettel a Singapore. Le Rosse hanno incantato nell’ultimo mese e hanno messo in croce la Mercedes che ora sembra decisamente inferiore ma le ...

F1 - GP Russia 2019 : Antonio Giovinazzi inizia il rush finale per meritarsi la conferma in Alfa Romeo : Mancano esattamente sei Gran Premi al termine del campionato del mondo 2019 di Formula Uno. Esattamente 1.842,180 chilometri. Se, dal punto di vista della lotta al titolo tutto sembra scritto, con l’ennesimo, il sesto, trionfo di Lewis Hamilton, per diversi piloti questo ultimo scorcio di annata dovrà significare ancora molto, soprattutto in ottica futura. Si è già detto e scritto della Ferrari che cercherà di ottenere il massimo da questa ...

Rugby - Mondiali 2019 : risultati e classifiche fase a gironi. Seconda sconfitta per la Russia nella Pool A : Da venerdì 20 settembre, in Giappone, si disputerà la Coppa del Mondo di Rugby: fino al 2 novembre 48 gare in 12 diverse città incoroneranno la nuova regina della palla ovale mondiale. L’Italia, inserita nella Pool B, esordirà con la Namibia il 22 settembre per poi affrontare il Canada il 26, il Sudafrica il 4 ottobre e la Nuova Zelanda il 12. Di seguito tutti i risultati della Coppa del Mondo di Rugby con le classifiche delle quattro ...

F1 - GP Russia 2019 : Charles Leclerc parte per Sochi per rimettere le cose in chiaro : Sarà stato in grado di sbollire la sua arrabbiatura Charles Leclerc? Il monegasco, che ha fatto buon viso a cattivo gioco sul podio di Marina Bay, non se ne va certo con il sorriso dopo il weekend di Singapore. Il ferrarista ha giustamente celebrato la vittoria di Sebastian Vettel e la doppietta della scuderia di Maranello, ma in cuor suo quel gradino più alto del podio se lo sentiva suo. Aveva conquistato una pole position sensazionale nella ...

Corsera : doping - la Russia ha 3 settimane per salvare la partecipazione al Tokyo2020 : Nuove ombre sullo sport russo. L’Agenzia Mondiale Antidoping (Wada) ha aperto ieri una «procedura di infrazione» contro Rusada (agenzia antidoping russa). Lo riferisce oggi il Corriere della Sera L’accusa abbiamo forti sospetti che i dati informatici e i campioni biologici che ci avete consegnato la scorsa primavera per dimostrare di essere finalmente trasparenti e «puliti» presentino segni di manipolazione. Il nostro esperto forense, Jonathan ...

Diretta/ Russia Slovenia - risultato live 1-2 - streaming video tv : tutto riaperto : Diretta Russia Slovenia: info streaming video e tv, risultato live 0-0. Quarto di finale degli Europei volley 2019, risultato live 1-2: gara riaperta

LIVE Volley - Russia-Slovenia 0-1 e Polonia-Germania 2-0 in DIRETTA : tutto facile per i polacchi - sloveni in vantaggio a sorpresa! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:12 Russia-slovenia 4-6: non trova le mani del muro Urnaut. 21:10 Polonia-Germania 7-3: Grozer da posto 1 c’è, ma adesso è molto difficile ricucire lo strappo. 21:09 Russia-slovenia 1-6: muroooo su Muserky, sloveni in trans agonistica! 21:08 Polonia-Germania 4-1: volano subito i polacchi, Muzaj sta stra passando con continuità. 21:07 Russia-slovenia 1-3: errore di Volvic in battuta, ...

Mondiali di atletica - la Iaaf esclude la Russia : prolungata la sospensione per doping di Stato : La Russia non potrà partecipare ai Mondiali di atletica di Doha, al via venerdì. Il Consiglio della Iaaf, riunito oggi, ha infatti deciso di prolungare la sospensione inflitta alla Federazione russa nel novembre 2015 in seguito allo scandalo del doping di Stato nel quale si era ritrovata invischiata Mosca. La Russia ha già saltato la precedente edizione della rassegna iridata di atletica del 2017 a Londra, così come le Olimpiadi di Rio ...

F1 - GP Russia 2019 : le caratteristiche della pista di Sochi. Adatta o meno alla Ferrari? Da valutare la performance nel tratto misto : La Ferrari sta vivendo un momento magico e con la doppietta di Singapore ha raggiunto un traguardo che non arrivava ormai da undici lunghissimi anni, quello delle tre vittorie consecutive (furono quattro ad inizio stagione 2008 con Felipe Massa e Kimi Raikkonen). Gli aggiornamenti sul fondo e soprattutto sulla parte anteriore del muso hanno prodotto risultati eccellenti sia in qualifica che in gara sotto i riflettori artificiali di Marina Bay e ...

F1 - Toto Wolff : “In Russia soffriremo per i rettilinei rispetto alla Ferrari. Dovremo massimizzare il pacchetto” : Non si sa se abbia sbattuto i pugni da qualche parte ma di sicuro ieri Toto Wolff, Team Principal della Mercedes, non era contento della prestazione delle Frecce d’Argento. Il GP di Singapore, 15° round del Mondiale 2019 di F1, doveva essere il fortino argentato, per le sue caratteristiche. Il circuito cittadino, infatti, esalta le qualità di quelle monoposto dotate di tanto carico aerodinamico, capaci di sviluppare tanta velocità in ...