Russia | il venerdì è di Verstappen Ma gran duello con Leclerc

VIDEO F1 - il venerdì del GP di Russia 2019 è uno show di Leclerc e Verstappen : Charles Leclerc. Max Verstappen. Il venerdì di prove libere del GP di Russia 2019 di Formula 1 è l’ennesimo capitolo di una rivalità che sta crescendo ogni giorno di più e che promette di regalare battaglie straordinarie in futuro. A Sochi il monegasco si è preso la prima sessione sulla sua ritrovata Ferrari e l’olandese, che dovrà scontare 5 posizioni di penalità in griglia per aver sostituito la power unit, si è preso la rivincita ...