Rugby | Mondiali 2019 | Sudafrica-Namibia Programma | orari e tv

Fonte : oasport

(Di venerdì 27 settembre 2019) Prosegue il Mondiale di. Sabato 28 settembre importante per il Gruppo B: c’è il derby africano tracon gli Springboks che vanno a caccia del primo successo (da 5 punti ovviamente) che proverà a lanciarli al massimo verso la sfida con l’Italia che vale i quarti di finale. Andiamo a scoprire ildel match e come seguirlo in streaming.Seconda giornata Gruppo B City of Toyota Stadium Ore 11:45Diretta streaming su World.com gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lorenzo Di cola

RaiSport : Vittoria netta dell'Italia di Rugby! ???? ?? Gli azzurri battono il Canada 48-7 nel secondo match della Rugby World Cu… - Radio1Sport : #OnAir #LaTribunadiRadio1Sport: il punto di @GiacPrioreschi sulla 5° giornata di #SerieA; mondiali di #rugby, con… - rogerrandazzi : RT @Ilsolito_In: Mannaggia che i mondiali di rugby #rugbyworldcup2019 siano in Giappone con orari per vedere le partite per me impraticabil… -