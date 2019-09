Rosy Abate 2 | anticipazioni terza puntata

Rosy Abate anticipazioni - Antonio Costello : “Non pugnalo gli amici” : anticipazioni Rosy Abate 2, parla Davide Devenuto (il boss Costello): “Non pugnalo alle spalle gli amici” Ha rotto il silenzio con un’intervista pubblicata sulle pagine del numero di TeleSette uscito in edicola qualche giorno fa Davide Devenuto, attore di Un posto al sole, attualmente nel cast della fiction Rosy Abate 2, con Giulia Michelini, in onda su Canale 5. E nell’intervista in questione il compagno di Serena Rossi ...

Rosy Abate 2 - la terza puntata in onda venerdì 27 settembre su Canale 5 : Rosy Abate 2, anticipazioni della puntata in onda venerdì 27 settembre su Canale 5. Trama Dopo i due appuntamenti a distanza ravvicinata della scorsa settimana, è già tempo per il terzo episodio di Rosy Abate 2, che andrà in onda stasera, venerdì 27 settembre su Canale 5. Ricordiamo che la seconda stagione è composta da 5 puntate. Trama terza puntata Rosy (Giulia Michelini) precipitata nello sconforto dopo essere stata abbandonata da Leo ...

Rosy Abate 2 - trama 3ª e 4ª puntata : Leonardo in carcere subirà le minacce di Costello : Rosy Abate ha fatto di tutto per cambiare vita. La donna non voleva più essere la 'regina' di Palermo e il suo unico obiettivo era ricongiungersi al figlio e vivere una vita onesta e soprattutto serena. Fin dalla prima puntata è stato evidente, sia per la protagonista che per il pubblico, quanto difficile sarebbe stato realizzare il desiderio dell'ex mafiosa. Leonardo, infatti, ha intrapreso una strada sbagliata avvicinandosi al camorrista ...

Rosy Abate 2 la serie anticipazioni terza puntata e riassunto della seconda (VIDEO) : Rosy Abate minacciata da Costello, il riassunto della seconda puntata in un minuto Nella seconda puntata di Rosy Abate 2 abbiamo visto la protagonista avvicinarsi al suo giurato nemico, Costello, pur di difendere Leonardo, coinvolto nell’uccisione di un poliziotto. Cosa succederà nella terza ...

Rosy Abate 2 - Leonardo nuovo protagonista al posto di Giulia Michelini? : Anticipazioni Rosy Abate 2: Leonardo prende il posto della madre? Leonardo è diventato uno dei protagonisti di Rosy Abate 2. Ma – molto presto – potrebbe diventare “il” protagonista. Ormai ha deciso di sua iniziativa di intraprendere la strada della criminalità, dimostrando lo stesso coraggio e la stessa fedeltà di sua madre: ha seguito il […] L'articolo Rosy Abate 2, Leonardo nuovo protagonista al posto di Giulia ...

Rosy Abate - spoiler del 4° appuntamento : l'ex mafiosa disperata per l’arresto del figlio : Dopo tanta attesa, l’amata fiction Rosy Abate non ha deluso per niente le aspettative di Mediaset. Le avventure della seconda stagione della serie televisiva che vede protagonisti gli attori Giulia Michelini e Vittorio Magazzù, infatti, sono riuscite ad intrattenere ben 3.544.000 spettatori pari al 17.2% di share. Gli spoiler esclusivi del quarto episodio, in onda venerdì 4 ottobre 2019, annunciano che Leo Abate pagherà a caro prezzo il fatto di ...

Anticipazioni Rosy Abate 2 terza puntata : Leo abbandona la mamma e lei è disperata : Venerdì 27 settembre si rinnoverà su Canale 5 l'appuntamento con la fiction Rosy Abate 2. In programma la seconda delle cinque puntate previste della emozionante serie tv. Un appuntamento che si preannuncia scoppiettante e ricco di colpi di scena per tutti i fan che in queste settimane si sono appassionati alle nuove vicende della regina di Palermo, alle prese con il difficoltoso rapporto con suo figlio Leo. E in questo nuovo appuntamento ...

Rosy Abate 2 - chi ha ucciso davvero Nadia Aversa? Tutta la verità : Anticipazioni Rosy Abate – La Serie: Leonardo ha ucciso Nadia Aversa? Mistero sul vero assassino Rosy Abate 2 è partitolo col botto! Sul finale della prima puntata, abbiamo assistito alla morte di Nadia Aversa: scene confuse, uno sparo e l’ispettrice si è ritrovata a terra in una pozza di sangue. Non si è potuto far […] L'articolo Rosy Abate 2, chi ha ucciso davvero Nadia Aversa? Tutta la verità proviene da Gossip e Tv.

Spoiler 3^ puntata della seconda stagione di Rosy Abate : Leo abbandonerà la madre : La partenza della seconda stagione della serie tv Rosy Abate in onda su Canale 5 ha riscosso un grande successo tra i telespettatori e ha acceso gli animi di tutti gli appassionati che seguono trepidanti le vicende della ormai nota Regina di Palermo. Nella terza puntata di questa nuova stagione, che andrà in onda il prossimo venerdì 27 settembre, Rosy Abate, magistralmente interpretata da Giulia Michelini, dovrà fare i conti non solo con lo ...

Rosy Abate 2 - Paola Michelini : ‘Sono la peggior nemica di mia sorella Giulia’ : In tv è l’acerrima nemica, nonché sorella, di Rosy Abate, e nella realtà Paola Michelini è davvero sorella della più nota Giulia. Le due sono attualmente fianco a fianco in tv nella seconda stagione di Rosy Abate, che è tornata su Canale 5 lo scorso 18 settembre conquistando 3,5 milioni di telespettatori. Ecco che cosa c’è da sapere su di lei. Chi è Paola Michelini Paola Michelini è un’attrice e a differenza di Giulia (con la ...

Anticipazioni del 27/08 della serie 'Rosy Abate 2' : Leo in pericolo : Da due puntate sta andando in onda la seconda stagione della fiction Rosy Abate, con una bravissima Giulia Michelini nei panni della celebre "Regina di Palermo". Il terzo appuntamento della serie andrà in onda il 27 settembre con Rosy e Leo che saranno in aperto contrasto a causa dei Costello con il giovane a voltare le spalle alla madre. Leo si mette contro la madre per stare con i Costello Mentre Rosy ha ormai deciso di allontanarsi dal suo ...

Ivan di Meo nel promo di Rosy Abate 2 - solo una visione? Claudio Gioè nella terza puntata della fiction : I fan hanno atteso tanto prima di scoprire che Claudio Gioè sarà nella terza puntata di Rosy Abate 2 con un ruolo da guest star. L'avvistamento dell'attore sul set, avvenuto ormai due anni fa, è stato confermato dal promo che ieri sera ha seguito la messa in onda della seconda puntata della fiction facendo i fan felici e contenti. Rosy Abate 2 cala un po' rispetto all'esordio di mercoledì ma riesce a portare a casa oltre il 15% di share ...

Anticipazioni Rosy Abate - terza puntata : Leonardo volta le spalle alla madre : Continua a non esserci pace per Rosy Abate, che anche nella seconda puntata dell'omonima fiction trasmessa ieri 20 settembre, ha dovuto fare i conti con una nuova brutta notizia, riguardante il suo rapporto con il figlio Leonardo. Il tentativo di fuggire in Turchia, per ricominciare da capo grazie al denaro rubato al braccio destro di Antonio Costello, non è andato a buon fine. Dopo avere scoperto che la madre ha messo in pericolo il boss della ...