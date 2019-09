Fonte : romadailynews

(Di venerdì 27 settembre 2019) Roma – Sabato 28 e domenica 29 settembrefestival presenta in collaborazione con La Fondazione Musica per Roma unin musica dedicato all’incontro tra percorsi e personalità artistiche diverse,della sperimentazione tra elettronica, modern classical e. In programma i concerti di alcune star internazionali del panorama musicale attuale: Lubomyr, Craig, Fernando Corona AKA Murcof & Vanessa Wagner. Sabato 28 settembre il palco della Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica vedrà alternarsi i concerti di due figure carismatiche: Lubomyre Craig. Classe 1948, l’ucraino Lubomyr, è stato definito “il profeta del piano” ed è considerato l’inventore della continous music, che oggi vanta numerosi eredi tra cui Nils Frahm. Basandosi sul principio di una corrente di suono costante e continua, senza ...

romadailynews : #Romaeuropa: un weekend all’insegna del minimalismo. Domani Melnyk &Craig Leon, domenica 29… - Noovyis : (Il weekend sperimentale di Romaeuropa 2019: dal “pianista più veloce al mondo” al duetto tra classica e elettronic… - Infinemusic : RT @EndCent: Melnyk, Leon, Murcof e Wagner al Romaeuropa Festival: weekend all’insegna del minimalismo -