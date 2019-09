Roma | terrore alla metro B Tiburtina | uomo accoltella vigilantes e si toglie la vita

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 27 settembre 2019) Una terribile tragedia si è verificata ieri pomeriggio, 26 settembre, a, precisamente nel tunnel dellaB, stazione. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, un 21enne originario del Congo, di cui non sono state diffuse le generalità per motivi di privacy, ha aggredito unin servizio,ndolo. Poi, gli ha sfilato la sua pistola d'ordinanza e allontanandosi si è sparato un colpo. Per lui sono stati inutili i soccorsi, in quanto è morto praticamente sul colpo. La guardia giurata attualmente è ricoverata in gravi condizioni presso il Policlinico Umberto I sito sempre nella Capitale. Al momento non sono ben noti i motivi del folle gesto dell'. La dinamica Sul posto ieri pomeriggio sono giunti immediatamente gli agenti della Polizia e anche i militari dell'Esercito italiano, insiemesquadra della Scientifica. Da una prima, sommaria ...

