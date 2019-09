Roma | insulti razzisti a Juan Jesus | il club bandisce a vita un tifoso

Roma - insulti razzisti a Juan Jesus : daspo a vita per un tifoso : Roma daspo tifoso razzista – Presa di posizione netta contro il razzismo da parte della Roma. Il club giallorosso, infatti, ha deciso di rivolgersi alla polizia dopo la segnalazione da parte del calciatore brasiliano Juan Jesus, il quale è stato vittima di insulti razzisti da parte di un sostenitore del club della capitale. L’uomo, nello […] L'articolo Roma, insulti razzisti a Juan Jesus: daspo a vita per un tifoso è stato realizzato ...

Roma - nuovo caso di razzismo : Juan Jesus denuncia gli insulti sui social [FOTO] : Un nuovo caso di razzismo. Stavolta a essere preso di mira è Juan Jesus. Il difensore brasiliano della Roma ha denunciato l’accaduto con una story su Instagram, dove ha pubblicato lo screenshot dei messaggi ricevuti. “Stai meglio al giardino zoologico li m… tua”, “Maledetto scimmione“ e “Negro” sono gli insulti rivolti al giocatore. Juan Jesus si è quindi rivolto alla Roma scrivendo: ...

Roma - botte e insulti ai bimbi dell’asilo : suora finisce agli arresti domiciliari : Era da anni un punto di riferimento per il quartiere: generazioni di bambini sono passate dall’asilo gestito dalle suore Francescane Angeline in via di Villa Troili, nel rione Aldobrandeschi, situato a Roma tra Monteverde e l'Aurelio. Quindi ha suscitato grande clamore la notizia di una religiosa della struttura finita agli arresti domiciliari per aver maltrattato i bimbi ospitati. Le piccole vittime – tutte di un’età compresa tra i quattro e i ...

Insulti al carabiniere ucciso a Roma - marito della prof novarese si autoaccusa : “Sono stato io” : La professoressa Eliana Frontini è comparsa davanti ai referenti dell'Ufficio scolastico regionale del Piemonte per il procedimento disciplinare a suo carico e ha presentato un documento scritto e firmato dal marito in cui l'uomo si auto accusa affermando di aver usato lui l'account della moglie per scrivere il post contro il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega.Continua a leggere

Diabolik - Roma sud militarizzata per i funerali di Piscitelli. Applausi e saluti Romani all’arrivo della bara nera. Insulti ai giornalisti : Un intero quadrante a sud di Roma militarizzato per i funerali di Fabrizio Piscitelli. La salma di ‘Diabolik‘, così com’era conosciuto il capo ultras degli Irriducibili della Lazio ucciso il 7 agosto scorso con un colpo di pistola alla nuca, arriva in una bara completamente nera al Santuario del Divino Amore, dove il questore della Capitale, Carmine Esposito, ha disposto le esequie in “forma privata”, al massimo 100 ...

Roma - resta disabile dopo incidente : insulti e minacce nel condominio ad un 36enne : Da Roma arriva una brutta storia di cronaca. Simone Rapisarda, ex fornaio 36enne si è ritrovato paralizzato da un giorno all'altro. Ritornato a casa dall'ospedale, dopo l'incidente avvenuto lo scorso ottobre, ha chiesto ed ottenuto la sostituzione del vecchio ascensore di condominio. La sua sacrosanta richiesta, però, ha fatto storcere il naso ad alcuni vicini di casa e la famiglia dell'uomo ha ricevuto un messaggio crudele, carico ...