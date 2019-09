Roma | due piatti di spaghetti al pesce e una bottiglia d' acqua | stangata da 429 | 80 euro

Quanto sei cara Roma! Due turiste giapponesi pagano 430 euro per due primi in centro città : La replica del ristorante: "Menù chiaro, prezzi trasparenti e poi il pesce, fresco, è scelto direttamente dai clienti"

??Stangate Romane - scontrino da 430 euro per due spaghetti : Quando si dice un conto salato. La bellezza di 429 euro e 80 centesimi per due piatti di spaghetti al cartoccio di pesce e acqua. Un maxi scontrino che si sono trovate di fronte due turiste...

“Sono un segno” al Teatro Due di Roma dal 3 al 6 ottobre : Chi sono gli intersessuali? Sappiamo cosa vuol dire? Sappiamo come si sentono? Siamo in grado di comportarci in maniera naturale parlando di qualsiasi argomento con una persona intersessuale? Vogliamo metterci in gioco? Sono queste le domande che si poneSono un segnolospettacolo scritto, diretto e interpretato da Laura Dotta – Rosso che dal3 al 6 ottobre è in scena al Teatro Due di Roma. Sono un segno è un’opera che racconta un percorso: quello ...

Roma - bambina di 10 anni tenta di suicidarsi buttandosi dal balcone del terzo piano : salvata da due poliziotte libere dal servizio : Ha cercato di lanciarsi dal terzo piano di un palazzo a soli dieci anni, ma l’intervento, provvidenziale, di due poliziotte libere dal servizio le ha salvato la vita. È successo a Roma, nel quartiere Tuscolano, la mattina del 25 settembre attorno alle 8. Protagonista una bambina, appunto, che aveva deciso di suicidarsi. Le due agenti, Maria Vittoria Ferraioli, di 53 anni in servizio alle Volanti del commissariato di San Giovanni e il ...

In pochi giorni investite due agenti della polizia locale a Pomezia e Tivoli. La Cisl Fp di Roma Capitale e Rieti chiede maggiori tutele per la categoria : Roma – A distanza di pochi giorni la polizia locale registra due infortuni sul lavoro nella nostra provincia. In entrambi i casi si tratta di due colleghe agenti, una investita pochi giorni fa a seguito di una carambola di auto mentre effettuava i rilievi di un incidente stradale a Pomezia, e l’altra investita sulle strisce pedonali, questa mattina a Tivoli, mentre terminava il proprio servizio di viabilità proprio all’incrocio d ...

Roma - uccise i due figli nel carcere di Rebibbia. Il pm : "Assolvetela" : Aurora Vigne La detenuta tedesca il 18 settembre 2018 scaraventò a terra, nel reparto nido del carcere di Rebibbia, i due figli, uccidendoli uccise i suoi due figli scaraventandoli a terra nel reparto nido del carcere di Rebibbia. E ora il pm Eleonora Fini ha chiesto al gup Anna Maria Gavoni di assolvere Alice Sebesta. La detenuta tedesca, secondo Gavoni, è "incapace di intendere e di volere" e proprio per questo meriterebbe ...

Ad Anzio (Roma) due ragazzi sono stati arrestati per avere aggredito un migrante nigeriano : Sabato ad Anzio, comune della città metropolitana di Roma Capitale, due ragazzi di 17 e 18 anni hanno aggredito per strada un uomo nigeriano, picchiandolo ripetutamente, senza una ragione apparente. I due sono stati bloccati da una pattuglia di Carabinieri

Andrea Damante a Verissimo : 'Giulia l'ho tradita solo due volte - il libro è Romanzato' : Domani, sabato 21 settembre, andrà in onda la seconda puntata di Verissimo: tra gli ospiti più attesi, c'è sicuramente Andrea Damante, che replicherà per la prima volta davanti alle telecamere alle cose che Giulia De Lellis ha detto sul loro rapporto. Le anticipazioni apparse sul web fanno sapere che il dj avrebbe negato di aver tradito molte volte l'influencer: il loro amore da favola sarebbe finito anche per le liti che avevano tutti i ...

Roma - due caccia militari si alzano in volo : c'era il tedesco Steinmeier : Per un attimo, paura e mistero l'hanno fatta da padrone a Fiumicino. Come riportato da Fregeneonline, nella mattinata intorno alle 11:00, i cittadini hanno avvistato nei cieli un aereo in volo scortato da due caccia militari, il quale poi è atterrato all'aeroporto Leonardo Da Vinci. La scena è stata

Roma - incendio a Prati : a fuoco dieci motorini e due auto. Nube di fumo nero - strade chiuse : Una densa Nube di fumo nero si è levata nel centro di Roma. Paura nel quartiere Prati, dove sono andati a fuoco dieci motorini e due automobili parcheggiate in via Ennio Quirino Visconti....

Allarme nei cieli di Roma : due caccia militari scortano l'atterraggio di un aereo : Mistero nei cieli di Roma. Stamattina, attorno alle 10, i cittadini di Fiumicino hanno avvistato un aereo in volo scortato da due caccia militari. Come riporta Fregeneonline, i caccia hanno seguito...

