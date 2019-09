Riparte alla Camera lo Ius Culturae | cittadinanza italiana per gli stranieri che vanno a

Cittadinanza agli stranieri - Riparte alla Camera il ddl sullo ius culturae a firma di Laura Boldrini : riparte alla Camera l'esame del ddl sullo ius culturae che mira a riconoscere la Cittadinanza italiana al minore straniero entrato in Italia entro i 12 anni e che abbia frequentato regolarmente...

Cittadinanza agli stranieri : il 3 ottobre Riparte il dibattito alla Camera sullo ius culturae : L’iter riprende dalla commissione affari costituzionali. Il relatore Brescia (M5S): «Basta propaganda, Cittadinanza a chi completa positivamente un ciclo di studi

Ius culturae - alla Camera Riparte l’esame della legge. I vescovi : “La cittadinanza va costruita” : Lo ius culturae torna nel dibattito politico. L’esame della legge che lega la concessione della cittadinanza alla conclusione di un determinato ciclo di studi riparte in Commissione Affari costituzionali alla Camera. Lo ha annunciato il presidente della Commissione Giuseppe Brescia (M5s), che sarà anche relatore alla riforma. l’esame riprenderà giovedì 3 ottobre. Il testo, a prima firma Laura Boldrini, era stato incardinato in quota ...

Pallavolo – L’Italia di Blengini Riparte dalla World Cup : i 14 atleti convocati per la rassegna : Nazionale Maschile di Pallavolo: i 14 atleti per la World Cup convocati da Blengini dopo l’eliminazione dagli Europei 2019 Sono terminati ieri sera i Campionati Europei per la Nazionale Maschile che questa mattina ha lasciato la Francia. In casa azzurra c’è delusione per l’eliminazione ai quarti, piazzamento che replica quello del 2017, ma ora per il gruppo è già tempo di pensare al prossimo, imminente evento internazionale: la ...

Basket - Riparte la Serie A : Pesaro-Fortitudo Bologna fa da apripista in attesa dell’Olimpia Milano di Messina (e Teodosic alla Virtus) : L’ultimo rilancio è quello definitivo: Ettore Messina in panchina, un’artista del passaggio come Sergio Rodriguez a guidare la squadra, un mix di stranieri che garantiscono punti ed esperienza, oltre alle conferme dei pezzi da 90 e l’innesto del miglior italiano dell’ultimo campionato. Dopo il disastro dello scorso anno, l’Olimpia Armani Exchange Milano rilancia e va all-in con un mercato degno delle regine ...

Vinicio Capossela Riparte dal nuovo tour “Ballate per uomini e bestie” : Dopo l’anteprima nazionale al Teatro nuovo di Salsomaggiore il 4 ottobre, partirà ufficialmente il 6 ottobre dal Teatro Galli di Rimini, il nuovo tour teatrale di Vinicio Capossela, “Ballate per uomini e bestie”. Dopo la serie di concerti-atti unici e gli importanti live all’estero andati in scena nei mesi estivi, con l’avvio dell’autunno Capossela, come un orsante, porterà il suo spettacolo di città in città, per esibirlo nei piu` importanti ...

LIVE Moto3 - GP Aragon 2019 in DIRETTA : iniziano le FP3 - Riparte la sfida tra Dalla Porta e Arbolino : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE MOTOGP DI FP3 DALLE 9.55 E DI FP4 E QUALIFICHE DALLE 13.30 (21 SETTEMBRE) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.55 Cinque minuti al via. 8.52 In difficoltà anche Celestino Vietti che in FP1 è caduto e ha rimediato una piccola frattura al mignolo del piede sinistro, poi nel pomeriggio è risalito in moto ma non è andato oltre il 27esimo tempo. 8.49 Canet sarà però costretto a lavorare bene ...

Disincanto 2 su Netflix Riparte da Bean e Luci alla ricerca di Elfo : cosa aspettarsi dai nuovi episodi : Disincanto 2 su Netflix riparte dal finale della prima stagione, terminata con diversi colpi di scena. Ordinato lo scorso maggio, nonostante i pareri discordanti da parte della critica, il nuovo capitolo della serie animata di Matt Groening (il papà de I Simpson e Futurama) verrà pubblicato da oggi, 20 settembre, sulla piattaforma di streaming. Attenzione: l'articolo contiene spoiler sull'ultimo episodio della prima stagione di Disincanto. Il ...

LIVE Moto3 - GP Aragon 2019 in DIRETTA : prove libere - Riparte il duello Dalla Porta-Canet - Arbolino pronto a inserirsi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del weekend – Programma odierno Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Aragon 2019, 14° round stagionale del Mondiale Moto3. Cinque giorni dopo il successo di Tatsuki Suzuki in quel di Misano si torna in pista al MotorLand di Aragon per l’ultimo capitolo della lunga estate europea prima di volare in Asia. ...

LIVE Roma-Istanbul Basaksehir 1-0 - Europa League 2019 in DIRETTA : si Riparte dopo l’intervallo - Dzeko e compagni alla caccia del raddoppio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 55′ GOL ANNULATO A Dzeko! Fuorigioco del bosniaco, che aveva corretto il tap-in maldestro di Zaniolo. 54′ Confusione al centro dell’area giallorossa: rinvio a campanile di Diawara, uscita errata di Pau Lopez. Per fortuna l’assistente ravvisa un offside riconsegnando la palla alla compagine capitolina. 53′ Incomprensione tra Fazio e Pau Lopez, altro angolo per gli ...

La trama del primo episodio di Bull 4 : si Riparte dalla paternità del protagonista : CBS ha deciso di confermare Bull 4 nonostante la tempesta che si è abbattuta sulla serie durante la terza stagione: il procedural con protagonista Michael Weatherly nei panni del consulente giudiziario Jason Bull, personaggio ispirato alla carriera del Dr. Phil McGraw, prosegue con nuovi episodi a partire dal 23 settembre su CBS. L'emittente ha deciso di archiviare il caso sollevato dall'ex componente del cast Eliza Dushku, che aveva ...

La nuova puntata della telenovela rosso-gialla : Riparte la trattativa tra Pd e M5s : Altro giro, altra corsa. E viene quasi da pensare che tutto quello che è accaduto in questa giornata, l'ennesima, di trattative fra Pd e M5s non sia altro che un copione recitato magistralmente dai protagonisti. Un modo per tranquillizzare chi vede come un pericolo questa intesa che, da un momento a

Ascolti TV | Domenica 25 agosto 2019. Una Villa per Due 13% - Pallavolo 7.5% - Tiki Taka 5.5%. La Domenica Sportiva Riparte dal 7.1% (Altra DS 4.2%) : Vieri e Cassano a Tiki Taka Nella serata di ieri, Domenica 25 agosto 2019, su Rai1, per il ciclo Purchè Finisca Bene, Una Villa per Due ha conquistato 2.126.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale 5 Ti amo in tutte le lingue del mondo ha raccolto davanti al video 1.815.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2, per gli Europei di Pallavolo femminili, Italia-Ucraina ha catturato l’attenzione di 1.333.000 spettatori (7.5%). Su ...

Gazzetta : il Napoli Riparte dalla “Banda Bassotti” : Aspettando il tesseramento di Lozano, il Napoli riparta dalla “Banda Bassotti” scrive la Gazzetta dello Sport, indicando la coppia Mertens-Callejon che sarà presumibilmente titolare nella sfida contro il Parma considerando l’out di Milik. Callejon, a parte il portiere, ha ricoperto un po’ tutti i ruoli: terzino destro, mediano, attaccante nel tridente, esterno di centrocampo. E il suo rendimento è stato sempre al di sopra della ...