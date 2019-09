Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 27 settembre 2019) Arrivano leanche per il, dopo quelle che hanno colpito alcune promozioni di rete fissa, come abbiamo avuto modo di raccontarvi in questo nostro articolo di qualche giorno fa. Il gestore cagliaritano per l'occasione ha deciso di applicare alcune modifiche alle attuali condizioni di contratto all'offerta30 (chiamate illimitate, 100 SMS e 30GB al costo mensile di 6.99). Dal prossimola tariffa sopra menzionata vedrà aumentato il proprio canone di 1, cambiando anche il nome in 'Smart 30'. I clienti impattati dallestanno già ricevendo il messaggio informativo che li mette al corrente dell'amara novità, di cui immaginiamo avrebbero volentieri fatto a meno. Una volta ricevuta tale comunicazione, avrete a disposizione 30 giorni di tempo per recedere dal contratto senza penali, né costi di disattivazione (in base ...

OptiMagazine : Rimodulazioni #Tiscali per l'offerta Mobile 30: 1 euro in più al mese - Dome689 : RT @unifreenews: Continuano le rimodulazioni nella telefonia mobile: dopo Wind, Tre, TIM e Vodafone ora è la volta dell'operatore mobile vi… - unifreenews : Continuano le rimodulazioni nella telefonia mobile: dopo Wind, Tre, TIM e Vodafone ora è la volta dell'operatore mo… -