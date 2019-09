Riciclo dei rifiuti | associazioni ambientaliste | “Servono interventi urgenti”

La soluzione degli ambientalisti per sbloccare il Riciclo dei rifiuti : Non so quanti media riprenderanno questa presa di posizione, ma mi pare importante segnalarla. Sullo stesso tema - l’urgenza di un intervento per sbloccare il riciclo dei rifiuti - alla fine del luglio scorso si erano espresse ben 56 organizzazioni di imprese: tutte le più importanti e non solo quelle strettamente interessate al riciclo. Il 26 settembre scorso Greenpeace, Legambiente e WWF hanno fatto un comunicato congiunto per ...

Meghan Markle torna al Riciclo dei look - dall’Australia al Sudafrica : Meghan Markle è sempre stata una grande amante dei viaggi, ben prima di diventare parte della famiglia reale: sul suo account Instagram, la duchessa di Sussex pubblicava foto da ogni parte del mondo, da Ibiza al Canada, dando sfoggio del suo stile casual chic ovunque andasse. Di fatto, Meghan continua a fare la stessa cosa – ma con qualche sostanzioso vincolo istituzionale – anche da quando ha sposato il principe Harry, durante i ...

A Parigi impazzano i funghi nati dal Riciclo dei fondi di caffè : Si tratta di uno dei ristoranti più gettonati di Parigi. Ma l'idea è a base non solo di alta cucina, ma anche di sostenibilità. L'elegante Le George nell'hotel George V è noto per la cucina leggera e moderna, voluta da Simone Zanoni, con una nuova prospettiva sui piatti classici mediterranei. L'ultimo piatto inventato da Zanoni è però non solo espressione di uno stile distintivo, ma anche del passaggio dalla cultura del rifiuto a quella del ...

Uniqlo e Toray - arrivano le t-shirt dalle bottiglie e il Riciclo dei piumini : Ci sono aziende poco note al grande pubblico che in realtà hanno una parte importante nella nostra vita quotidiana. È il caso del colosso giapponese della chimica Toray, proprietario anche dell’italiana Alcantara. Si tratta di un brand che realizza la fibra di carbonio di auto e aerei, ma che ha contribuito anche ai materiali dell’ultimo iPhone. In occasione della London Fashion Week, Toray rinnova con un nuovo importante passo ...

L’urgenza delle crisi aziendali nel Riciclo dei rifiuti : La Ditta Negretti Giuseppe, una falegnameria storica di Capriano del Colle in provincia di Brescia, ritira rifiuti non pericolosi in legno - bancali usati e cassette – li ricicla, con un trattamento termico di igienizzazione e con le riparazioni necessarie, e poi li rivende come prodotti.Una cosa ottima, direte: consente di risparmiare legno vergine - meno alberi tagliati - contribuisce a ridurre i rifiuti da smaltire in discarica o negli ...