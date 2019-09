Renzi difende Berlusconi | Indagato senza prove dopo 25 anni

Renzi difende il Cav : "Accuse che offendono la credibilità delle istituzioni" : Silvio Berlusconi è indagato per il fallito attentato a Costanzo. E questo è solo uno dei reati imputati all'ex premier. Il Cav. infatti è accusato dalla procura di Firenze di 23 capi di imputazione relativi alle stragi mafiose del 1993. Sono passati diversi anni dal periodo in cui i processi del Ca

Zingaretti difende Gentiloni da Renzi : "Ridicolo e offensivo accusarlo" : L’audio in cui Matteo Renzi accusa Paolo Gentiloni di aver ordito una manovra per far saltare la trattativa fra M5S e Pd arriva sul tavolo di Nicola Zingaretti, che reagisce definendo “ridicolo e offensivo” l’attacco dell’ex premier fiorentino all’ex premier romano. “Non è mai esistita ovviamente nessuna manovra del presidente Gentiloni per far fallire l’ipotesi di un nuovo Governo e ...