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Regione Lazio | la settimana in Consiglio Regionale

Regione Lazio | la settimana in Consiglio Regionale Roma – Il presidente Mauro Buschini ha aggiornato la seduta n. 41 del Consiglio Regionale alle ore 11 ...

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Regione Lazio, la settimana in Consiglio Regionale (Di venerdì 27 settembre 2019) Roma – Il presidente Mauro Buschini ha aggiornato la seduta n. 41 del Consiglio Regionale alle ore 11 di mercoledì 2 ottobre, per la prosecuzione dell’esame dei punti all’ordine del giorno: – Proposta di legge Regionale n. 45 del 5 luglio 2018, concernente: Stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili ex art. 1, comma 2, d.lgs 81/2000 e dei lavoratori di cui alla d.g.r. 1799 del 01/08/2000 nell’ambito di politiche attive del lavoro; – Proposta di legge Regionale n. 37 del 20 giugno 2018 adottata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 288 del 12 giugno 2018, concernente: Testo unico del commercio; – Testo unificato concernente “Disciplina dell’attivita’ di trasporto di persone mediante noleggio di autobus con conducente” delle seguenti proposte di legge: – Proposta di legge Regionale n. 148 del 13 maggio 2019, concernente: ...
Fonte : romadailynews

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