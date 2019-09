Referendum | Piemonte 5° regione Sì alla richiesta anti proporzionale

Referendum maggioritario - ok del Piemonte : Lega raggiunge le 5 Regioni. Salvini : “Ora al voto - così chi perde non rompe le palle” : Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato la richiesta di Referendum abrogativo per cancellare la quota proporzionale prevista nella legge elettorale nazionale. E’ così raggiunta la soglia delle cinque Regioni necessarie per ottenere la consultazione popolare voluta dalla Lega. Dopo Friuli, Veneto, Lombardia e Sardegna, infatti, è arrivato questa sera il via libera, al termine di tre giorni di sedute fino alla mezzanotte. A favore del ...