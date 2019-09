Quanto guadagna un rider nel 2019 | stipendio e paga oraria

Fonte : termometropolitico

(Di venerdì 27 settembre 2019)unnelPossono esserci alcune controversie suveramente unnel. Quello che possiamo fare è prendere i numeri che maggiormente coincidono e quindi valutarli in media. Stando ai dati di Joobydoo (stimati in base alle offerte di lavoro degli ultimi 12 mesi) e a quelli raccolti da TrueNumbers, la retribuzione media lorda per unè quella di 7,50 euro all’ora: cifra che può scendere fino a 7 euro o salire fino a 8,50 euro. Il totale netto mensile ammonta dunque a 850 euro, ovvero 700 euro in meno rispetto alla retribuzione media mensile percepita nel nostro Paese.un: lomedio Lodi unpuò variare in base a diversi fattori, tra cui l’esperienza. In ogni caso, sempre stando ai dati riguardanti le offerte di lavoro e i salari proposti, si viaggia da un ...

