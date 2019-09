Quanti parlamentari hanno cambiato casacca dall' inizio della legislatura?

Fonte : agi

(Di venerdì 27 settembre 2019) Nei primi 19 mesiXVIII esima, partita a marzo 2018, complessivamente si sono verificati 79 cambi di gruppo: 60 alla Camera e 19 al Senato, una media di oltre 4 ogni mese. A certificare il dato, desumibile dai siti istituzionali dei due rami del Parlamento, il portale OpenPolis. L'uscita del leader pentastellato Luigi Di Maio "dobbiamo porre fine a questo mercato delle vacche" in Parlamento ha riacceso il dibattito sul vincolo di mandato, che la Costituzione non prevede con uno specifico passaggio all'articolo 67. Va constatato che fino a luglio scorso erano stati appena 28 i cambi di posizionamento tra i gruppi a Montecitorio e Palazzo Madama, ovvero meno di due al mese. Di questi solo 7 vengono definiti da OpenPolis per "scelta politica". Un dato nettamente in contrazione rispetto alla precedente, che aveva registrato il record di passaggi tra ...

CarloCalenda : Bello teniamocelo mi raccomando. Sai quanti Tweet di parlamentari allora all’opposizione sarebbero partiti solo due… - lorepregliasco : I nostri concittadini sanno abbastanza di educazione civica? Per esempio: sanno quanti parlamentari ci sono in Ital… - silviajuve71 : RT @CarloCalenda: Bello teniamocelo mi raccomando. Sai quanti Tweet di parlamentari allora all’opposizione sarebbero partiti solo due mesi… -