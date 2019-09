Pronostici Serie A | le quote di William Hill | riscatto Napoli | Atalanta e Juventus

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 27 settembre 2019) La sesta giornata diA parte sabato pomeriggio con–Spal. La formazione bianconera è imbattuta in casa da ben ventitré incontri nel massimo campionato: dopo quella del Liverpool, si tratta della seconda striscia positiva più lunga nei cinque maggiori campionati europei in corso. Statistica non di buon auspicio per gli sfidanti, quotati infatti a 17.00 sulla lavagna di. Ben più semplice il punto di vista dei bianconeri, che in caso di vittoria moltiplicherebbero la posta in gioco per 1.24; il pareggio rimane un’opzione alta a 5.80. Si prosegue poi con Sampdoria – Inter. I nerazzurri hanno iniziato la stagione alla grande e ora vantano cinque successi di fila: non arrivano a sei vittorie consecutive dal lontano 1966/67. Se domani sera dovessero eguagliare il record di trionfi ininterrotti, la quota da considerare sarebbe 1.66. Meno rosea ...

zazoomblog : Pronostici Serie C i consigli di CalcioWeb sul girone C: tanti gol in Reggina-Catania e Casertana-Catanzaro -… - SkyBetIT : ???? 'Godetevi' il giorno di riposo, domani si ricomincia ?? Analisi e pronostici ?????? #NapoliBrescia #LecceRoma… - CalcioWeb : Pronostici Serie A, tutto pronto per la sesta giornata: le quote di Sisal Matchpoint -