Pronostici Serie A | le quote di Planetwin365 per le gare della 6^ giornata

Pronostici Serie A - le quote di William Hill : riscatto Napoli - Atalanta e Juventus favorite : La sesta giornata di Serie A parte sabato pomeriggio con Juventus–Spal. La formazione bianconera è imbattuta in casa da ben ventitré incontri nel massimo campionato: dopo quella del Liverpool, si tratta della seconda striscia positiva più lunga nei cinque maggiori campionati europei in corso. Statistica non di buon auspicio per gli sfidanti, quotati infatti a 17.00 sulla lavagna di William Hill. Ben più semplice il punto di vista dei ...

Pronostici Serie C - i consigli di CalcioWeb sul girone C : tanti gol in Reggina-Catania e Casertana-Catanzaro : Pronostici Serie C – Si gioca la settima giornata della Serie C. In particolare, sempre più agguerrito il girone C, quello centro-meridionale. Il pareggio tra Ternana e Reggina ha consentito al Catanzaro, vittorioso contro il Rieti di balzare in testa a pari punti con gli umbri e a +1 sugli amaranto. Dodici punti anche per il Catania, a 11 c’è il Potenza. I consigli di CalcioWeb. Pronostici Serie C Casertana-Catanzaro GOAL ...

Pronostici Serie A - tutto pronto per la sesta giornata : le quote di Sisal Matchpoint : Alla sesta giornata di campionato, tutti rincorrono l’Inter. La squadra di Conte è prima da sola a punteggio pieno, con 5 vittorie su 5 gare, 10 gol fatti e solo 1 subito. Un ruolino di marcia perfetto che i nerazzurri non vogliono interrompere, l’obiettivo è la sesta vittoria consecutiva a Genova, contro una Sampdoria in piena crisi. I blucerchiati sono ultimi in classifica, con 3 punti in 5 partite che fanno tremare la panchina di mister ...

Pronostici Serie B - i consigli di CalcioWeb per la 6^ giornata : il Trapani torna al gol - primo pari Cittadella : Pronostici Serie B – Dopo il turno infrasettimanale, la Serie B torna in campo per la sesta giornata. Tanti i match interessanti a partire dall’anticipo del venerdì tra Pescara e Crotone. Sabato spicca Empoli-Perugia, domenica si gioca Benevento-Entella. L’Ascoli, capolista, è di scena a Cremona nel posticipo. I consigli di CalcioWeb per gli appassionati di scommesse. Pronostici Serie B PESCARA-CROTONE GOAL – ...

Pronostici Serie A - i consigli di CalcioWeb della 6^ giornata : Milan-Fiorentina da Over : Pronostici Serie A – Nemmeno il tempo dei bilanci per la 5^ giornata che già si torna in campo per il nuovo turno del massimo campionato italiano. Sabato di grande passione, si prende il via con la partita tra Juventus e Spal, i bianconeri sono lanciati e non hanno intenzione di fermarsi, la squadra di Semplici è in piena crisi e non sembra in grado di poter impensierire il club bianconero. Alle 18 la risposta dell’Inter contro ...

Pronostici Serie B/ Quote e scommesse : Perugia favorito al Curi - 5giornata - : PRONOSTICI SERIE B: Quote e scommesse sulle partite che si giocano per la quinta giornata, primo turno infrasettimanale nel campionato cadetto.

Pronostici Serie A/ Quote e scommesse : Juventus corsara al Rigamonti? - 5giornata - : Pronostici Serie A: Quote e scommesse per le partite della quinta giornata del massimo campionato. Si comincia oggi 24 settembre con due anticipi.

Pronostici Serie A - le quote di Sisal Matchpoint per la quinta giornata : Il piatto forte della quinta giornata di campionato è la sfida di San Sito tra Inter e Lazio. La squadra di Conte, capolista in solitaria, va a caccia del 5° successo in altrettante sfide in questo avvio di campionato. Dall’altra parte la Lazio, reduce dalla vittoria contro il Parma, che vuole rilanciarsi dopo un avvio zoppicante, con molte difficoltà emerse soprattutto in trasferta. Contro i biancocelesti, l’Inter non vince da 4 ...

Pronostici Serie A - le quote di William Hill per la quinta giornata : Il calcio d’inizio della quinta giornata di campionato è affidato a Verona e Udinese, che si fronteggeranno alle ore 19.00: avanti nei Pronostici la formazione di casa che, forte dei 2.60 associati alla sua vittoria, cercherà di mettere a segno tre punti preziosi. Nelle ultime cinque partite interne di Serie A i gialloblù hanno ottenuto solo un punto. Un eventuale successo non farebbe che confermare anche la bella prestazione messa in ...

Pronostici Serie C Girone C - i consigli di CalcioWeb : 1 per Catania e Catanzaro : Pronostici Serie C – Si torna subito in campo per il campionato di Serie C, la stagione sta regalando grande spettacolo ed è entrato nella fase importante. In particolar modo emozioni nel Girone C con tante piazze prestigiose e squadre in grado di lottare per la promozione diretta. Il big match mette di fronte le prime due della classe, si tratta di Ternana e Reggina, match difficile da pronosticare per la forza di entrambe. ...

Pronostici Serie B - i consigli di CalcioWeb : tanti gol nel turno infrasettimanale : Pronostici Serie B – La quinta giornata di Serie B si gioca tra martedì 24 e mercoledì 25 settembre. Tante le gare interessanti, che potrebbero già dire tanto sulle ambizioni delle squadre. La capolista Entella ospita il Venezia, l’altra, il Benevento va a Pordenone. Il big match è Perugia-Frosinone. I due posticipi sono Trapani-Cremonese e Salernitana-Chievo. Pronostici Serie B ASCOLI-SPEZIA OVER – Due squadre che ...

Pronostici Serie A - i consigli di CalcioWeb della 5^ giornata : la Lazio può sorprendere l’Inter : Pronostici Serie A – Si torna subito in campo per la 5^ giornata del campionato di Serie A, il turno si apre con due anticipi interessanti, scontro salvezza tra Verona ed Udinese, le due squadre non possono permettersi passi falsi, in serata in campo la Juventus di Maurizio Sarri contro il Brescia di Mario Balotelli, bianconeri sulla carta superiori ma che non devono sottovalutare l’impegno. Menù ricco nella giornata di ...