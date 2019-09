Poste Italiane | nuova truffa SMS | sequestrato un sito La vicenda

Poste Italiane e Moneyfarm : accordo sugli Etf. Ecco cosa prevede : Poste Italiane e Moneyfarm: accordo sugli Etf. Ecco cosa prevede cosa prevede l’accordo stipulato tra Poste Italiane e Moneyfarm, la società specializzata nella gestione digitale del risparmio e in prevalenza sui portafogli in Etf? Si tratta di una partnership che segue le linee guida del Piano Deliver 2022, tra i cui aspetti si punta anche alla trasformazione digitale. L’accordo tra Poste e Moneyfarm prevede che il Gruppo distribuisca un ...

Poste Italiane seleziona nuovo personale : non necessario il possesso del titolo di laurea : Al fine di fronteggiare esigenze di carattere stagionale, l'azienda Poste Italiane ha pubblicato sul proprio sito, nella sezione "Lavora con noi", un avviso relativo alla selezione di portalettere da impiegare presso le proprie sedi di tutta Italia e da assumere con un contratto a tempo determinato della durata di tre o quattro mesi. Le assunzioni riguardano tutte le regioni Italiane, mentre le province interessate possono essere consultate ...

Poste Italiane leader nella sostenibilità : debutta nel World e nell’Europe Dow Jones Sustainability Indices : Poste Italiane leader nella sostenibilità: debutta nel World e nell’Europe Dow Jones Sustainability Indices

Bancoposta - sito e app Poste Italiane down/ Non funzionano oggi : cosa è successo : Bancoposta, sito e app Poste Italiane down oggi: non funzionano oggi. cosa è successo: malfunzionamenti e disservizi, centinaia di segnalazioni...

Poste Italiane : niente aumento costo notifica multe di atti giudiziari : Poste Italiane: niente aumento costo notifica multe di atti giudiziari Poste Italiane risponde all’AgCom che aveva accusato il Gruppo di aver applicato rincari del 40% a partire dal 10 giugno 2019 sui servizi di notificazione. Ma con un apposito comunicato stampa Poste Italiane afferma il contrario: di seguito il testo della nota di chiarimento. Poste Italiane: “Nessun aumento del costo di notifica di multe e atti giudiziari” Nessun ...

Poste Italiane - pensioni in pagamento dal 2 settembre : Poste Italiane: negli uffici postali della provincia di Ragusa pensioni in pagamento da lunedì 2 settembre