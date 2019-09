Pippo Franco rompe il silenzio | Mio figlio? Ci vediamo raramente Mai parlato con

Temptation Island Pippo Franco parla del figlio Gabriele : Pippo Franco è il papà di Gabriele che in questo periodo è in tv con il reality “Temptation Island VIP 2019 “ dove è entrato con la sua fidanzata Silvia Triado con la quale fa coppia da un anno e mettere alla prova il proprio amore non è certo un gioco da ragazzi, soprattutto in televisione non è facile. L’attore parlando del figlio al settimanale “Spy” racconta: ”Non per vanità, e neanche per apparire. Credo che abbia voluto cogliere ...

Temptation Island VIP 2019 - parla Pippo Franco : "Mio figlio Gabriele ha colto l'opportunità - è estremamente fedele" : Lo si aspettava, da un momento all'altro avrebbe preso parola per commentare le gesta di suo figlio e così è stato. Pippo Franco, padre di Gabriele il giovane di Temptation Island VIP 2019 entrato in corsa una settimana dopo la partenza del reality show con la sua fidanzata Silvia Triado con la quale fa coppia da un anno.Mettere alla prova il proprio amore non è certo un gioco da ragazzi, soprattutto in televisione, lo sa bene anche l'attore ...

Gabriele e Silvia - parla Pippo Franco : “Spero che lui non soffra” : Pippo Franco sul figlio Gabriele: “Spero che lui ne esca senza dolori” Quella di ieri è stata una puntata di Temptation Island Vip piuttosto intensa che ha visto il viaggio nei sentimenti delle coppie in gara arrivare quasi al termine. Se la prossima settimana si scoprirà che cosa succederà tra Chiara e Simone, una delle coppie che ieri ha fatto più discutere è stata quella composta da Gabriele Pippo e Silvia Tirado. Sono fidanzati ...

Gabriele - il figlio di Pippo Franco a Temptation Island Vip 2. Cosa ne pensa il papà : «Non giudico - ma…» : Pippo Franco dice la sua sulla partecipazione del figlio Gabriele a Temptation Island Vip. “Sono sicuro che Gabriele avrà i suoi motivi per parteciparvi. E in ogni caso ne uscirà rafforzato” ha dichiarato in una intervista a Il Tempo. Da quando Gabriele è approdato nel programma, come da regolamento, non può avere contatti con il mondo esterno, neanche con i suoi cari. “Non so Cosa sta provando adesso perché non posso parlarci, gli hanno tolto ...

Gabriele e Silvia a Temptation - Pippo Franco : “Lui è in isolamento” : Temptation Island Vip: arrivano Gabriele Franco e Silvia Maturani. Pippo Franco dice la sua Dopo una settimana dal debutto, gli ascolti di Temptation Island Vip continuano a calare. Neanche l’abbandono di Er Faina e Sharon e lo sbarco della nuova coppia formata da Gabriele Franco e Silvia Maturani ha attirato l’attenzione del pubblico da casa. Intervistato da Il Tempo, Pippo Franco ha detto la sua sul figlio e sulla sua compagna, ...

