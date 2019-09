Pernigotti | proprietà turca recede da intesa stipulata ad agosto Ora salvataggio in forse

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2019) Ildelladi Novi Ligure torna dunque in, insieme al futuro dei suoi lavoratori. A tre giorni dalla firma definitiva del contratto, prevista per il 30 settembre, e a meno di una settimana dall’incontro al Mise, stasera ladello storico marco dolciario ha comunicato alla cooperativa torinese Spes il recesso dal preliminare stipulato a inizioper il comparto cioccolato-torrone. In alto mare anche la definizione del contratto con l’imprenditore Giordano Emendatori che dovrebbe rilavare il ramo relativo ai preparati per i gelati. La comunicazione del recesso dal preliminare è “una doccia fredda” per Spes. “Avevamo capito, pur non ricevendo nessuna informazione ufficiale, che l’accordo tra Emendatori efosse gravemente compromesso, ma speravamo che si trovasse una soluzione e che comunque l’accordo tra ...

