Perde nel fiume il cellulare con i messaggi del padre defunto | la sorpresa dopo 15 mesi 

Repubblica : i tanti cambi hanno costretto il Napoli a Perdere tempo nella ricerca di equilibri : Il Napoli sbatte contro il muro difensivo del Cagliari, scrive Repubblica, che negli ultimi minuti beffa gli azzurri con la rete di Castro. Ancelotti cambia ancora 8 titolari e non lo ha fatto solamente per la necessità di destreggiarsi tra i numerosi impegni ravvicinati, ma anche con l’ambiziosa intenzione di trasformare a getto continuo la fisionomia del suo Napoli: per cercare di renderlo imprevedibile e di rimodellarlo in base alle ...

Clima - l'Onu : «Oceani sempre più caldi e scioglimento dei ghiacciai. L'Europa ne Perderà l'80% nel 2100» : Oceani sempre più caldi e ghiacciai destinati ad assottigliarsi sempre di più e per il comitato scientifico sul Clima dell'Onu, l'Ipcc, «L'Europa...

Governo - Travaglio : “Di Maio? Con Salvini si buttò nelle gare di rutti ma Perdeva sempre. Col Pd ora ha cambiato comunicazione” : “Di Maio? Col nuovo alleato, cioè il Pd, non ha più paura di essere cannibalizzato e ha cambiato completamente la sua comunicazione. Lo scorso anno, invece, era prigioniero di Salvini, tanto che, a un certo punto, cominciò a inseguirlo nelle gare di rutti che naturalmente perdeva, perché il più bravo di tutti in quelle era Salvini che le fa sin da piccolo”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso della ...

Anna Pettinelli e Stefano Macchi/ Lei : 'Lo sto Perdendo!' - Temptation Island Vip - : Anna Pettinelli e Stefano Macchi a Temptation Island Vip 2019 in difficoltà: il compagno della speaker è davvero interessato alla single Cecilia?

Anna Pettinelli su Stefano Macchi : “Lo sto Perdendo” : Temptation Island Vip 2, Anna Pettinelli su Stefano Macchi: “Lo sto perdendo!” Dopo aver salutato la sua amica Nathaly Caldonazzo, aver consolato Serena Enardu ed aver fatto divertire tutti nel villaggio delle fidanzate, la “mitica” Anna Pettinelli ha vissuto un momento di sconforto durante la terza puntata di Temptation Island Vip 2. Infatti, guardando alcuni video del suo fidanzato Stefano Macchi e di Cecilia ...

Perdere peso e tenere sotto controllo gli zuccheri nel sangue : un aiuto da una particolare dieta : Una interessante ricerca è stata presentata in occasione del 55° Congresso dell’Associazione europea per lo studio del diabete: lo studio, condotto dalla Physicians Committee for responsible medicine di Washington su un campione di 147 adulti in sovrappeso ma non affetti da diabete, ha evidenziato che un periodo di 16 settimane di dieta vegana può aumentare il microbiota intestinale, che determina un miglioramento del peso corporeo ed il ...

Ranking WTA – Tutto invariato nelle prime dieci posizioni - Camila Giorgi Perde due posizioni : la nuova classifica : Nella top ten non cambiano le posizioni, al contrario Camila Giorgi perde due posti e diventa 54ª Non si registrano variazioni di sorta nella classifica WTA, che vede al numero uno Ashleigh Barty per la seconda settimana (la nona complessiva). Dietro l’australiana resta Karolina Pliskova staccata di 86 punti, con alle spalle l’ucraina Elina Svitolina. Lapresse Quarta piazza per Naomi Osaka, seguita da Bianca Andreescu e da ...

Rimini - Perde la fede in mare : ritrovata nel giorno dell’anniversario di nozze : La telefonata inattesa è arrivata alla vigilia del diciassettesimo anniversario di nozze. A trovare l'anello un appassionato cercatore che, munito di metal detector, si era messo in cerca in mare. Ci sono volute però ben due spedizioni in mare e ore di ricerca per riuscire a trovare la fede nel fondale.Continua a leggere

Perde la fede in mare - la ritrova nel giorno dell'anniversario di nozze : Il 14 settembre sarebbe stato il primo anniversario senza fede al dito per una donna di Faenza (Ravenna): l’anello d’oro, circa un mese fa, era stato perso in mare a pochi metri dalla spiaggia di Punta Marina. Ma proprio nel giorno in cui lei e il marito hanno festeggiato 17 anni di matrimonio è arrivata una telefonata: “Pronto, ho trovato la tua fede”. A chiamare, come racconta il Corriere di Romagna, è ...

Imbianchino lavora al nero nel Napoletano : precipita e Perde il Reddito di cittadinanza : Prima l?incidente sul lavoro, poi la scoperta: l?Imbianchino che si era infortunato non solo non aveva alcun contratto, ma percepiva pure il Reddito di cittadinanza. È così...

Raid - bombe e droni nella settimana del voto in Israele. Netanyahu Perde un altro voto pesante : Raid aerei, droni abbattuti, frontiere bombardate. L’ultima settimane elettorale si preannuncia come una settimana di fuoco per Israele. Dai confini siro iracheni al sud del Libano, passando per Gaza: la politica delle armi cancella l’arma della politica, o comunque ne fa una sua variabile dipendente. Almeno 18 combattenti filo-iraniani sono stati uccisi in un bombardamento aereo nella regione di Boukamal, al confine tra Siria e ...

La volvola della pentola a pressione esplode e finisce nel suo cranio : 57enne Perde la vista : Munda Birsi, 57enne indiana, ha perso la vista da un occhio dopo che la valvola della pentola a pressione, che stava utilizzando per cucinare, è esplosa, andandosi a conficcare nel suo cranio, a pochi centimetri dal cervello. Sottoposta ad una delicata operazione, i medici le hanno salvato la vita ma non l'occhio sinistro: "Intervento difficile per il pericolo di emorragie".Continua a leggere

"Piano del secolo" per il Medio Oriente - Greenblatt esce di scena. Netanyahu Perde uno dei suoi più convinti sostenitori nell’amministrazione Trump : Il “Deal of the Century” perde uno dei suoi facitori. E Benjamin Netanyahu uno dei suoi più convinti sostenitori nell’amministrazione Trump. L’inviato degli Stati Uniti per il Medio Oriente, Jason Greenblatt, ha rassegnato le dimissioni. Lo ha annunciato su Twitter il presidente Donald Trump, elogiando il ruolo ricoperto per tre anni dall’avvocato classe 1976. “Jason Greenblatt – ha spiegato il ...

Perde lo smartphone al mare - viene ritrovato da un pescatore nella pancia di un merluzzo : Un ragazzo era a passeggio con il suo cane e con la sua ragazza sulla costa meridionale dell’Inghilterra, quando accidentalmente ha perso il suo cellulare. Il ragazzo che si chiama Andrew Cheatle era impegnato a giocare con il suo cane e non si è accorto che il suo cellulare era scivolato via dalla tasca dei pantaloni. Il ragazzo è tornato a casa senza cellulare sicuro di non ritrovarlo più. All’improvviso però è arrivata una ...