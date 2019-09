Perché bisogna stare dalla parte di Greta | senza se e senza ma

Fonte : fanpage

(Di venerdì 27 settembre 2019) Nel giorno dello sciopero globale per la Terra, una risposta a chi dice che quella che combatteThumberg è una battaglia ideologica contro il capitalismo. Non è vero: la battaglia dei Fridays for Future genera consapevolezza, ricchezza ed è l’unica alternativa globale al sovanismo di Trump, Putin e Bolsonaro.

