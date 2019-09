Pensioni | risparmi per 1 | 7 miliardi da Quota 100 | probabile l' utilizzo per l' Ape sociale

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 27 settembre 2019) Apee proroga dell'Opzione Donna; sono questi i primi interventi in materia previdenziale ormai dati per certi che saranno introdotti nella nuova Legge di Stabilità. Tuttora, infatti, il Governo giallo-rosso è a lavoro per trovare le risorse necessarie da impiegare nella manovra finanziaria di metà ottobre. Come riporta il quotidiano economico "Il Sole 24 Ore", con il blocco dell'adeguamento dei requisiti alla speranza di vita per i pensionamenti anticipati, i costi derivanti dalla misura voluta dalla Lega si sono fermati a circa 2e 14 milioni di euro, con uno pari a 1 miliardo e 700 milioni di euro.per circa 1,7da100 Tutto ciò, scaturito anche dalle minori adesioni rispetto a quanto previsto dal precedente esecutivo giallo-verde: circa 114 mila sono le domande accolte per il pensionamento anticipato con100 fino alla metà di ...

