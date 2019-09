Pensioni Q100 | Tridico favorevole alla misura | si potrebbero recuperare 2 | 5 mld

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 27 settembre 2019) "Non ci sono state chieste valutazioni e verifiche su possibili modifiche su Quota 100 né dei coefficienti né dell'aspettativa di vita", lo ha affermato il Presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale Pasqualeche si sarebbe dimostratocontinuazione della sperimentazione del meccanismo delle quote finoscadenza prefissata, ovvero fino al 2021. Percirca 2,5 miliardi di risparmi Per lo stesso, infatti, non ci saranno cambiamenti e la norma che disciplina il pensionamento anticipato a partire dai 62 anni di età anagrafica unitamente ai 38 anni di versamenti contributivi rimarrà in vigore per tre anni. L' esecutivo giallo-rosso potrebbe non prorogare ladopo il termine della sperimentazione e, per questo motivo, Pasqualeinvita a riflettere sulla prossima mossa che il Governo dovrà compiere per dare una maggiore ...

