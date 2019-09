Fonte : calcioefinanza

(Di venerdì 27 settembre 2019) “Non mi sento uno dei 3 centrocampisti più forti in Italia in questo momento. C’è tempo. Mi manca esperienza, quella è fondamentale per un calciatore”. Così il talento romanista Lorenzoin un’intervista esclusiva a(clicca qui per iniziare il mese gratuito) in vista di Lecce-Roma in programma domenica alle 15. Sul gol di … L'articolo: «Mai10 con

CalcioFinanza : Pellegrini a Dazn: «Mai parlato della 10 con Totti» - lazio_magazine : DAZN - Pellegrini: 'Fatemi godere 'sti anni alla Roma, poi penserò al futuro' - milanmagazine_ : DAZN - Pellegrini: 'Fatemi godere 'sti anni alla Roma, poi penserò al futuro' -