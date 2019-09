Patrizia Rossetti in tv racconta di come ha scoperto di essere tradita : La conduttrice tv Patrizia Rossetti a “Mattino 5” ha confessato di essere stata tradita: ”È successo recentemente. Io trovo stupido tradire perché anche se il sentimento o la passione finisce, mentire e raccontare quello che si prova è una mancanza di rispetto. La conduttrice non ha svelato l’identità del presunto traditore, sebbene gli indizi sembrano portare all’ex marito , con il quale era finita perché così aveva detto la Rossetti al ...

Patrizia Rossetti in tv svela sono stata tradita da poco tempo : Ospite del programma “Mattino 5” dove si è parlato di tradimenti, Patrizia Rossetti ha confessato di essere stata tradita: ”È successo recentemente. Io trovo stupido tradire perché anche se il sentimento o la passione finisce, mentire e raccontare quello che si prova è una mancanza di rispetto. La conduttrice non ha svelato l’identità del presunto traditore, sebbene gli indizi sembrano portare all’ex marito , con il quale era finita ...

Mattino 5 - Patrizia Rossetti confessa : "Come lo ho trovato in macchina con l'amante" - marito massacrato in tv : "Ho perdonato un tradimento", così Patrizia Rossetti, intervistata da Federica Panicucci, ha esordito a Mattino 5. "Non so come ho fatto, ma sono riuscita a mantenere la calma - ha rivelato nel corso dell'intervista su Canale 5 -. Li ho beccati per puro caso, mentre lui era con la sua amante in macc

Patrizia Rossetti : "Sono stata tradita recentemente" : Partecipando a Mattino 5, dove si è parlato di tradimenti, Patrizia Rossetti ha confessato di essere stata tradita:È successo recentemente. Io trovo stupido tradire perché anche se il sentimento o la passione finisce, mentire e raccontare quello che si prova è una mancanza di rispetto.prosegui la letturaPatrizia Rossetti: "Sono stata tradita recentemente" pubblicato su Gossipblog.it 27 settembre 2019 14:17.

Patrizia Rossetti - l’ex marito Rudy l’ha tradita? La confessione inaspettata : Patrizia Rossetti, Rudy Londoni l’ha tradita? La confessione inaspettata a Mattino 5 Ospite a Mattino 5, Patrizia Rossetti confessa di aver scoperto recentemente di essere stata tradita. Oggi la trasmissione tratta proprio l’argomento dei tradimenti e la conduttrice fa questa confessione, senza però rivelare l’identità di questo suo ex amore. Sembra che la donna voglia […] L'articolo Patrizia Rossetti, l’ex marito ...

Mattino 5 - Patrizia Rossetti svela : “L’ho beccato mentre mi tradiva” : Patrizia Rossetti a Mattino Cinque: l’amara confessione sul suo compagno Patrizia Rossetti è da qualche tempo uno degli opinionisti fissi di Federica Panicucci. Durante il talk dedicato alla cronaca rosa di Mattino 5, la conduttrice ha confessato di aver beccato il suo compagno intento a tradirla e, purtroppo, non una sola volta. Patrizia ha confidato di essersi ritrovata sulla scena “del crimine” per puro caso e di non aver ...