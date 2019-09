Paola Ferrari mostra la foto con il carcinoma al viso | La prevenzione salva la

Paola Ferrari e la foto con il carcinoma al viso : “La prevenzione vi salva la vita” : Paola Ferrari ha pubblicato su Instagram una foto in cui mostra i segni del carcinoma al viso che riuscì a sconfiggere qualche anno fa. Un’immagine molto forte che lei spiega così: “Oggi – scrive la conduttrice – sono stata invitata a Porta a Porta per parlare di tumore e prevenzione. Purtroppo non posso esserci. Grazie a tutti e non dimenticate mai che La prevenzione salva la vita”. La Ferrari aveva parlato tempo fa della sua ...

Simona Ventura risponde a Paola Ferrari : “Glielo faccio vedere io domenica prossima come si fa a passare da Temptation Island al calcio” : “Che c’entra la conduzione di Temptation Island Vip con quella di un programma sportivo?”. La veterana Paola Ferrari attacca un’altra veterana, e collega, passata di nuovo in Rai, Simona Ventura. La “Simo” tornerà domenica 15 settembre alle 12 con La domenica Ventura. E lo farà occupandosi a modo suo di calcio. Un’inversione ad U rispetto all’ultima conduzione del “reality” di Canale5 con le coppie di celebrities nostrane che scoppiano. Non che ...

Paola Ferrari - la Domenica Sportiva vince su Tiki Taka : "Che soddisfazione vincere Wanda Nara" : Il campionato di Serie A è iniziato e di conseguenza sono riprese le trasmissioni giornalistiche sportive. A scontrarsi, non sul campo, ma in tv, le due presentatrici Wanda Nara e Paola Ferrari, rispettivamente al timone di Tiki Taka - in onda su Italia1 - e de La Domenica Sportiva, in onda su Rai2.

Mihajlovic - Paola Ferrari : «Grazie Sinisa. Il tuo coraggio ci ha uniti sotto un'unica bandiera» : «Ho visto un leone che ruggisce che però in questo momento è bisognoso di un grosso abbraccio, di ricevere quella carezza che ti aiuta ad affrontare il pericolo»,...

