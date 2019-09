Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 27 settembre 2019)– Altra pesante sconfitta e crisi sempre più accentuata in casa, la 5^ giornata del campionato di Serie A ha portato nuove importanti indicazioni, continua il momento nero del club rossonero, un inizio di stagione horror come non si vedeva ormai da anni. Solo 6 punti conquistati frutto di due vittorie (molto sofferte) contro Brescia e Verona, due squadre che lotteranno fino alla fine per evitare la retrocessione, la sconfitta all’esordio contro l’Udinese, il brutto ko contro l’Inter nel derby ed infine la sconfitta di ieri contro il Torino. Ma a preoccupare sono anche le prestazioni delche non dà mai l’impressione di essere superiore all’avversario, i calciatori in grado di fare la differenza stanno attraversando un momento da dimenticare ed anche la collocazione in campo è da rivedere., i nomi dei ...

GoalItalia : Idea Spalletti per il Milan dopo il ko nel derby [?? Tuttosport] - CalcioWeb : Panchina #Milan, ultimatum a #Giampaolo: il tecnico a rischio esonero, corsa a tre per il sostituto - intopic : Torino-Milan, tensione in panchina dopo l'1-1: espulso Reina -