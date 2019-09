P T | un video svela nuovi segreti nascosti nella terrificante demo di Silent Hills

Com’è fatto un buco nero? Lo svela la NASA in un video : Così è fatto un buco nero: ad illustrarlo, una simulazione della NASA nella quale, per la prima volta, viene mostrata con una estrema precisione nei dettagli l’anatomia di questi oggetti affascinanti quanto oscuri che popolano l’universo. La ricostruzione – spiega Global Science – è stata realizzata a partire dalla prima ‘foto’ di un buco nero, quello della galassia Messier 87, ottenuta lo scorso aprile grazie al lavoro di telescopi ...

NCIS 17×01 ha svelato perché Ziva si è finta morta e da chi sta scappando (video) : Col ritorno della serie in prima tv assoluta su CBS, parte del mistero della nuova stagione è stato svelato: NCIS 17x01 ha spiegato al pubblico perché Ziva si è finta morta negli ultimi sei anni, per poi riapparire nello scantinato di Gibbs annunciando un pericolo imminente. Il primo episodio della diciassettesima stagione è ripartito dal finale di stagione precedente, con l'arrivo di Ziva a casa di Gibbs per avvisarlo della minaccia che ...

Il video della finta scena di sesso è virale. Gabriele Muccino svela il retroscena cinematografico : "Il cinema è cinema. La realtà un’altra cosa", parola di Gabriele Muccino. Il regista romano ha voluto porre l'attenzione sulla differenza tra realtà e finzione pubblicando un post decisamente hot sul suo profilo Instagram. Il video, che dura pochi secondi, mostra un'isolita prospettiva delle scene di sesso che siamo abituati a vedere sul grande schermo. E neanche a dirlo è diventato virale in brevissimo tempo.\\Nel filmato, che dura pochi ...

MotoGp – Valentino Rossi svela il casco speciale per il Gp di San Marino : ‘piada’ e anguria per un “Menu Misano” completo [FOTO e video] : Valentino Rossi svela il suo nuovo casco speciale per il Gp di San Marino: un fantastico omaggio a Misano L’attesa è finalmente terminata! Valentino Rossi, qualche minuto prima di salire in sella alla sua M1 per la terza sessione di prove libere del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini ha svelato il suo casco speciale per questo appuntamento di casa. Il Dottore ha deciso di omaggiare la terra romagna in pista a Misano, con ...

Questi quattro video e queste varie foto ci svelano tutto dei Google Pixel 4 : Un anno fa video come Questi erano di dominio pubblico già da un po'. Con i Google Pixel 4 sembra di riavvolgere il nastro, solo in differita. L'articolo Questi quattro video e queste varie foto ci svelano tutto dei Google Pixel 4 proviene da tuttoAndroid.

Il trailer di Riverdale 4 svela il destino di Jughead tra misteri - omicidi e ritorni di fiamma (video) : Il trailer di Riverdale 4 entra subito nel vivo della storia svelando il destino di Jughead. Dopo lo sconvolgente finale di stagione, che fine ha fatto il ragazzo? È ancora vivo? La risposta non tarda a tardare. Dalle prime immagini, tutta la cittadina si affanna per ritrovare il giovane reporter, di cui sembrano essersi perse le tracce. Una cosa è certa: Jughead non è morto: nel video lo vediamo in diverse scene con Betty, Archie e Veronica, ...

La storia si ripete : Google Pixel 4 XL svelato dai primi hands-on su YouTube. Ecco i due video : Un anno fa video come questi erano di dominio pubblico già da un po'. Con i Google Pixel 4 sembra di riavvolgere il nastro, solo in differita L'articolo La storia si ripete: Google Pixel 4 XL svelato dai primi hands-on su YouTube. Ecco i due video proviene da TuttoAndroid.

Formula 1 – Leclerc omaggia l’Italia : svelato il casco speciale per il Gp di Monza [video] : Charles Leclerc a Monza con un casco speciale: svelato sui social l’elmetto del giovane monegasco della Ferrari per il Gp d’Italia E’ tutto pronto a Monza per il nuovo e attesissimo appuntamento stagionale di Formula 1. Dopo la vittoria di Leclerc in Belgio, i tifosi della Ferrari non vedono l’ora di vedere i loro idoli sfrecciare in pista, sperando in una festa italiana sul circuito brianzolo. Charles Leclerc, ...

Amici Celebrities - svelati altri 4 concorrenti : Filippo Bisciglia - Pamela Camassa - Francesca Manzini e Raniero Monaco di Lapio (video) : Attraverso il secondo promo, Amici Celebrities, la versione vip del talent show di Maria De Filippi, ha svelato altri 4 nuovi concorrenti.3 di questi erano già stati annunciati in anteprima da noi di TvBlog: stiamo parlando di Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island, della sua compagna, la showgirl Pamela Camassa, e dell'imitatrice Francesca Manzini.prosegui la letturaAmici Celebrities, svelati altri 4 concorrenti: Filippo ...

Pomeriggio Cinque - il promo con Barbara d'Urso svela il nuovo studio (video) : Eccolooooooo #Pomeriggio5 ❤️ pic.twitter.com/2Nbf1GZitt— Barbara d'Urso (@carmelitadurso) September 4, 2019 "La prima novità è il nuovo studio" è il primo particolare che balza all'occhio nel promo della durata di circa 20 secondi per l'appuntamento con la dodicesima edizione di Pomeriggio Cinque. Il rotocalco pomeridiano di Canale 5 riprenderà da lunedì 9 settembre alle 17:10 con un nuovo volto e non parliamo certamente ...

HONOR 20S svelato prima del tempo da un video unboxing : In attesa della presentazione ufficiale di HONOR 20S, in Rete si sono diffuse quelle che dovrebbero essere le principali feature dello smartphone L'articolo HONOR 20S svelato prima del tempo da un video unboxing proviene da TuttoAndroid.