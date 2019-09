Fonte : romadailynews

(Di venerdì 27 settembre 2019) I– uno dei primi gruppi ad introdurre l’Eurodisco, stile che mescola il genere disco con il blues ed il rock – arrivano ad. La band, che ha raggiunto la popolarità mondiale nel 1978 con il brano “Cuba”, è stata negli anni un punto di riferimento per molti gruppi emergenti. La serata che unirà musica, divertimento, lo stare insieme e la solidarietà è in programma Sabato 28 settembre 2019 alle ore 19:30 con cena spettacolo presso lobalnearediLido (Lungomare Paolo Toscanelli – 197). Qui, a partire dalle ore 22:00, i– in un evento benefico organizzato dalla Fondazione Senior Italia, con il patrocinio del Municipio X di Roma e grazie alla collaborazione di Maria Grazia Preite – porteranno in scena molti dei loro successi (tra cui “Come to America”, “Que sera mi vida”, “Cuba” ed “Heaven”), accompagnati da una band ...

romadailynews : Ostia, i Gibson Brothers allo stabilimento Village per il sociale: I Gibson Brothers – uno… -