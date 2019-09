Oroscopo del fine settimana | 28 e 29 settembre | Venere sottotono | Pesci riflessivo

Oroscopo Simon & The Stars del weekend (28-29 settembre) a Vieni da me : Oroscopo del weekend di Simon & The Stars a Vieni da me: previsioni 28-29 settembre E’ venerdì 27 settembre e l’appuntamento con le stelle di Simon & The Stars a Vieni da me è imperdibile per tutti gli appassionati di astrologia. Qui di seguito, dunque, l’Oroscopo del fine settimana, 28-29 settembre, con il Meteo delle Stelle: cielo sereno, sereno variabile, banchi di nebbia e fulmini e saette. Ariete (fulmini e ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia del 28 settembre : Acquario felice - Sagittario allegro : L'oroscopo dell'amore di coppia è ricco di sorprese, tutte dedicate alla giornata di sabato. Sole dalla Bilancia mitiga un effetto molto controllato dal punto di vista emotivo di Luna in Vergine, tanto che anche Scorpione, Leone, Gemelli e Acquario riusciranno a credere maggiormente nell'amore di coppia, coltivandolo con i piccoli gesti giorno dopo giorno. Di seguito le previsioni astrali fortunate per incrementare splendide sensazioni a ...

Oroscopo Branko del fine settimana prossimo (28 e 29 settembre) : Paolo Fox, Oroscopo weekend prossimo: previsioni sabato 28 e domenica 29 settembre Anche per l’ultimo fine settimana di settembre 2019 (sabato 28 e domenica 29) le previsioni dell’Oroscopo di Branko le riprendiamo dal suo libro dal titolo “Calendario Astrologico 2019”, nel quale è presente lo zodiaco di tutto l’anno (noi ci limitiamo, ovviamente, a riportare solo piccole informazioni relative, appunto, ...

Oroscopo Paolo Fox del 27 settembre : le previsioni del weekend : Paolo Fox, previsioni del giorno: Oroscopo fine settimana e di venerdì 27 settembre Prima di andare a svelare le previsioni dell’Oroscopo di oggi (27 settembre) secondo Paolo Fox a I Fatti Vostri andiamo a vedere le anticipazioni pubblicate ieri per quanto riguarda i dodici segni zodiacali. Per coloro che sono nati sotto il segno dell’Ariete le discussioni non devono essere rimandate. Giornata sottotono per i Gemelli mentre il ...

Oroscopo del giorno 29 settembre : decisioni importanti per Sagittario - Leone forte : L'Oroscopo di domenica 29 settembre si preannuncia fortunato e con una buona possibilità di recupero per il Capricorno. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: non riuscite ancora a trovare il giusto equilibrio nella vostra vita. Le soluzioni che trovate vi sembrano essere tutte molto precarie. Dovrete cercare di fare molta attenzione, altrimenti il rischio è quello di andare contro qualcuno. ...

Oroscopo 27 settembre : sottotono l'amore del Sagittario : Nuova giornata in arrivo per i segni zodiacali. Di seguito le stelle e l'Oroscopo con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci. Cosa prevedono le stelle per la giornata di venerdì 27 settembre? Ariete: in amore ecco una giornata interessante per tutto, non rimandate discussioni a domani. Nel lavoro evitate cali di concentrazione. Fisicamente vi sentite più energici....Continua a leggere

L'Oroscopo dell'amore per i single - 27 settembre : Gemelli libero - Bilancia grintosa : Gli incroci planetari nelL'oroscopo dell'amore per i single di venerdì dettano legge in campo affettivo e indicano una strada da seguire per concretizzare i sogni e raggiungere una felicità amorosa tanto ambita. Buone le opportunità sentimentali soprattutto per Toro, Bilancia, Sagittario e Capricorno, che potranno sprigionare tutto il loro "magnetismo" per conquistare l'amore, con tenacia e una nuova consapevolezza. Di seguito le previsioni ...

L'Oroscopo del giorno 28 settembre - 2ª metà zodiaco : weekend con Luna nuova in Bilancia : Una nuova giornata si profila all'orizzonte: curiosi di sapere cosa prevede L'oroscopo del giorno 28 settembre 2019? Sotto osservazione in questo contesto il sesto giorno della settimana coincidente con l'inizio del weekend, analizzato approfonditamente in relazione agli ultimi sei segni facenti parte dello zodiaco. Dunque occhi puntati come sempre sui settori della quotidianità riguardanti l'amore e il lavoro: iniziamo immediatamente a dare ...

L'Oroscopo del 27 settembre e classifica giornaliera : scelte da fare per Cancro : L'oroscopo di venerdì 27 settembre 2019 è pronto a svelare che tipo di giornata sarà con la classifica di ciascun segno. Siamo alla vigilia del plenilunio: il 28 la Luna diventerà piena e si entrerà in una particolare fase caratterizzata da momenti di massima potenzialità dell’energia vitale. Detto ciò, in questo venerdì gli astri sorridono ai nati del Pesci i quali sono primi in classifica seguiti da Acquario e Scorpione. Di seguito le ...

Oroscopo weekend del 12 e 13 ottobre : Pesci bene in amore - Capricorno distratto : Nel fine settimana che va da sabato 12 a domenica 13 ottobre per alcuni segni ci sarà ci sarà relax, amore ma anche tanta stanchezza per la quale sarà necessario ricaricarsi, è il caso di Bilancia, Vergine e Acquario. Divertimento e svago invece attendono i nativi dei segni dell'Ariete e dei Gemelli. Generalmente ci sarà eros per i segni di acqua, buon umore per quelli di fuoco. Di seguito, le previsioni degli astri, per tutti i 12 ...

L'Oroscopo del giorno - venerdì 27 settembre : Cancro fortunato - emozioni per Bilancia : Durante la giornata di venerdì 27 settembre i nativi Sagittario proveranno forti emozioni all'interno della loro relazione di coppia, al contrario per Gemelli potrebbe esserci un po’ di nervosismo. Giornata molto fortunata per i nativi Cancro, soprattutto in ambito lavorativo, mentre per Leone si presenteranno tante occasioni per stringere una collaborazione sul posto di lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo della ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia del 27 settembre : Cancro temerario - Scorpione distaccato : L'oroscopo dell'amore di coppia di venerdì studia l'entrata di Luna in Vergine. Come una madre severa che elargisce poche manifestazioni di affetto, l'astro d'argento rende gli affetti più ragionati e un tantino distaccati. L'intelletto cerca di prevaricare sui sentimenti, rendendo l'amore molto riflessivo e prudente non solo per Vergine ma anche per Capricorno, Cancro, Scorpione e Toro che dovranno destreggiarsi nella coppia per vincere una ...

L'Oroscopo del giorno 27 settembre - 2ª sestina : classifica - cinque stelle al Capricorno : L'oroscopo del giorno 27 settembre 2019 è pronto a mettere in chiaro come sarà il quinto giorno dell'attuale settimana. A godere di ottime notizie questo venerdì, sia in amore che nel comparto lavoro, solo due tra i sei segni sotto analisi in questo contesto: ansiosi di scoprire chi tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci avrà il massimo appoggio dagli astri? Bene, iniziamo con i più fortunati, preventivati in giornata ...

L'Oroscopo del giorno 26 settembre : Ariete distratto - Gemelli romantico : L'oroscopo di giovedì elargisce influssi positivi e fortunati per rendere le giornate di ciascun segno zodiacale molto fantasiose e ricche di novità. Un nuovo scenario si apre grazie alla presenza di Luna in Leone che emana influssi portentosi e molto energici. Una nuova ambizione potrà rivoluzionare la sfera professionale di Bilancia, Sagittario, Gemelli e Ariete mentre la stessa Bilancia, Scorpione, Gemelli, Pesci e Vergine saranno veramente ...