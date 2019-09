Operaio muore | dipendenti ditta vicina donano soldi alla famiglia

Operaio muore sul lavoro - i dipendenti della? ditta vicina donano soldi alla famiglia : Succede nel bolognese, racconta Il Corriere della Sera, dove 150 lavoratori hanno donato due ore di straordinario alla...

Incidenti sul lavoro : Operaio muore vicino allo stadio Bentegodi di Verona : Ennesimo incidente mortale sul lavoro: a perdere la vita intorno alle 13:30 di oggi un operaio impiegato in un cantiere edile di Verona, nei pressi dello stadio Bentegodi. Secondo la prima ricostruzione, l’uomo si trovava sotto una gru quando è stato travolto da un cestello sganciatosi dal braccio di una macchina movimento terra. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, così come l’intervento di carabinieri e vigili del fuoco: l’operaio è ...

Infortuni : Monza - Operaio muore schiacciato sul posto di lavoro (2) : Milano, 24 set. (AdnKronos) - L'uomo, un autista di tir, è rimasto schiacciato da quattro lastroni di legno da 10 tonnellate. I vigili del fuoco e le altre forze dell'ordine stanno cercando di capire quale sia stata la dinamica e se le lastre siano cadute durante le operazioni di sganciamento dal ti

Infortuni : Monza - Operaio muore schiacciato sul posto di lavoro : Milano, 24 set. (AdnKronos) - Un operaio di 49 anni è morto schiacciato, presumibilmente da lastre di legno, in un cantiere in via Agnesi 44 a Bovisio Masciago, in provincia di Monza. L'incidente è avvenuto alle 7.53 del mattino e sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando di Desio e i vig

Verona - muore Operaio travolto dal cestello della gru : L'uomo stava lavorando in un cantiere edile vicino allo stadio Bentegodi. Nei primi sette mesi del 2019 sono già 599 le vittime del lavoro, il 2% in più rispetto al 2018

Brescia - Operaio muore in una distilleria : travolto da un sacco di zucchero da una tonnellata : E’ morto dopo essere stato travolto da un sacco di zucchero del peso di una tonnellata. Il fatto è avvenuto nella distilleria di San Giorgio di Paratico, in provincia di Brescia, dove la vittima, Mattia Parmini, operaio di 36 anni, stava lavorando. L’uomo, residente a Foresto Sparso (nel bergamasco) e padre di due bambini, è stato portato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove è morto nella tarda serata del ...

Mattia Parmini : Operaio muore travolto da una tonnellata di zucchero : Un Operaio è morto nella serata di ieri all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dopo essere stato investito da una tonnellata di sacchi contenenti zucchero. Mattia Parmini era padre di due bambini, uno di circa cinque anni e l’altro di un anno. Le Forze dell’ordine hanno avviato un’indagine. Il tragico evento è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 19 settembre, verso le 14,30, in un impianto lavorativo.\\Secondo quanto ...