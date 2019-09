Omega presenta il nuovo orologio dedicato ai 50 anni di James Bond

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 27 settembre 2019)è dal 1995 l'orologiaio ufficiale di 007. La celeberrima spia britca, come tutti noi, usa il proprioper sapere che ore sono, ma lo sfrutta anche come raggio laser, innesco per una carica di esplosivo da fare saltare a distanza, riserva di gas narcotizzante o per tendere un micidiale filo d’acciao avvolto all’interno. Così, per il cinquantesimoversario del primo film diinterpretato nel 1969 da George Lazenby dal titolo: Agente 007 - Al servizio segreto di sua maestà,ha lanciato sul mercato un modello pieno di sorprese. Nello specifico ha voluto inserire una piccola targa in oro giallo a 18 carati con il numero di una serie limitata alla simbolica cifra di 7007 copie, oltre a fare in modo che il 7 ° giorno di ogni mese appaia il numero 7 nello stesso carattere tipografico della scritta 007 e un ...